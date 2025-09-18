Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Deportes

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas

18 de Septiembre de 2025 | 11:16

Ya se vive la previa del choque válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo. Y los hinchas del Pincha copan este jueves las playas de Río de Janeiro, donde esta noche el equipo de Eduardo Domínguez buscará traerse un resultado que lo deje con chances de clasificar para el partido de vuelta que se jugará la próxima semana en UNO.

El cronista de EL DIA, presente en Brasil, habló con los hinchas que le fueron a hacer el aguante al elenco albirrojo y dejaron sus impresiones de cara al trascendental encuentro. Si bien la jornada arrancó nublada, con el correr de las horas empezó a salir el sol y se transformó en un día espectacular para disfrutar en el agua y la arena, y así lograr calmar la ansiedad.

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Tal como se viene informando, desde los primeros días de esta semana en las playas de Copacabana, Ipanema y Barra do Tijuca se empezaron a encontrar camisetas rojas y blancas de hinchas que peregrinan de manera especial para apoyar al Pincha, y de paso recorrer esta hermosa ciudad.

En principio salieron a la venta 2 mil boletos pero debido a la buena recepción y demanda el Club local tuvo el gesto de entregar 500 tickets más aprovechando el lugar que tiene en su estadio, algo que Estudiantes no podrá devolverle: serán solo 2 mil en el codo de 115 en el partido revancha. Del lado local se agotaron todos los boletos a la venta.

Doelia, la 'Pincha' que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"

En diferentes vuelos, directos, con escalas y de las formas más insólitas los hinchas de Estudiantes comenzaron a viajar hasta Río. En los hoteles, principalmente en Barra, en varias ventanas se colgaron banderas rojas y blancas. De hecho a la hora del arribo del plantel, el martes por la noche, un nutrido grupo ya dijo presente para dar aliento a un equipo que lo necesitará para equiparar las enormes diferencias de poderíos.

Pero también hay varios hinchas que viajaron en colectivo. Desde Retiro un grupo de 25 hinchas partió en un larguísimo viaje de 36 horas hasta Río de Janeiro vía terrestre para llegar ayer, descansar dos días y regresar a finales del domingo, toda una experiencia más allá de los 90 minutos que se jugarán esta noche.

Hinchas por todos lados: así se vive el partido Estudiantes vs Flamengo

Los hinchas de Estudiantes copan las playas de Río en la previa del choque ante Flamengo (EL DIA)

Alejandro Gómez, Ruben Paglietini, Gustavo Reboredo, Jorge Jauregui Lorda, Ricardo Tancredi y Ricardo Bouché alentando al Pincha en Copacabana

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

