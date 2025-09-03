Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil

Estas chicas juegan, se divierten y pisan fuerte

No hay descanso para nadie. Los equipos, y en especial las pibas, esperan con ansiedad el momento de salir a la cancha. El próximo fin de semana, si el tiempo acompaña, habrá fútbol para elegir y del bueno

Estas chicas juegan, se divierten y pisan fuerte

ESTE ES EL PLANTEL DE LA SUB 15 DE VLILA ROCA, GRAN ANIMADOR DEL TORNEO DE LAFIR: ZOE, LUNA, SAMIRA, LUZ, JANA, ORIANA, BIANCA, ZAIRA, ELIZABETH, CANDELA, XIOMARA Y KIARA. ENTRENADORES: JONATHAN RODRÍGUEZ Y DANIELA ARANGUIZ

3 de Septiembre de 2025 | 02:25
Multimedia

ESTE ES EL PLANTEL DE LA SUB 15 DE VLILA ROCA, GRAN ANIMADOR DEL TORNEO DE LAFIR: ZOE, LUNA, SAMIRA, LUZ, JANA, ORIANA, BIANCA, ZAIRA, ELIZABETH, CANDELA, XIOMARA Y KIARA. ENTRENADORES: JONATHAN RODRÍGUEZ Y DANIELA ARANGUIZ

DEPORTIVO LEALTAD VIENE PISANDO FUERTE EN EL TORNEO DE LIFIPA. TODAS SUS CATEGORÍA, COMO LA SUB 8, ESTÁN ESCRIBIENDO SU PROPIA HISTORIA EN UNA COMPETENCIA EXIGENTE, QUE FECHA TRAS FECHA SE HACE MÁS EMOTIVA

VILLA ROCA, CATEGORÍA SUB 8, CAMPEÓN DEL APERTURA, SE INTEGRA CON ESTOS NOMBRES: PILAR, VICTORIA, FRANCESCA, CATALINA, MERELIN, ÁMBAR, AILIN, KELLY Y AITANA. LOS PROFES SON JONATHAN Y DANIEL

LA CATEGORÍA 2015 DE SAN JOSÉ SE DIVIERTE DENTRO DE LA CANCHA, PERO ADEMÁS DESPLEGA SU JUEGO EN CADA PRESENTACIÓN EN EL TORNEO QUE ORGANIZA LIFEFU. EL OBJETIVO ES PELEAR POR EL TÍTULO HASTA EL FINAL

LAS CHICAS DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE SALADERO FC., QUE ESPERA EL MOMENTO DE SALIR A LA CANCHA PARA DESPUNTAR EL VICIO

OTRO DE LOS EQUIPOS QUE LE PONE SU IMPRONTA A LAS COMPETENCIAS INFANTILES DE LAFIR: ESTRELLA DE BERISSO

Fútbol Infantil

