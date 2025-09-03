Estas chicas juegan, se divierten y pisan fuerte

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
No hay descanso para nadie. Los equipos, y en especial las pibas, esperan con ansiedad el momento de salir a la cancha. El próximo fin de semana, si el tiempo acompaña, habrá fútbol para elegir y del bueno
ESTE ES EL PLANTEL DE LA SUB 15 DE VLILA ROCA, GRAN ANIMADOR DEL TORNEO DE LAFIR: ZOE, LUNA, SAMIRA, LUZ, JANA, ORIANA, BIANCA, ZAIRA, ELIZABETH, CANDELA, XIOMARA Y KIARA. ENTRENADORES: JONATHAN RODRÍGUEZ Y DANIELA ARANGUIZ
DEPORTIVO LEALTAD VIENE PISANDO FUERTE EN EL TORNEO DE LIFIPA. TODAS SUS CATEGORÍA, COMO LA SUB 8, ESTÁN ESCRIBIENDO SU PROPIA HISTORIA EN UNA COMPETENCIA EXIGENTE, QUE FECHA TRAS FECHA SE HACE MÁS EMOTIVA
VILLA ROCA, CATEGORÍA SUB 8, CAMPEÓN DEL APERTURA, SE INTEGRA CON ESTOS NOMBRES: PILAR, VICTORIA, FRANCESCA, CATALINA, MERELIN, ÁMBAR, AILIN, KELLY Y AITANA. LOS PROFES SON JONATHAN Y DANIEL
LA CATEGORÍA 2015 DE SAN JOSÉ SE DIVIERTE DENTRO DE LA CANCHA, PERO ADEMÁS DESPLEGA SU JUEGO EN CADA PRESENTACIÓN EN EL TORNEO QUE ORGANIZA LIFEFU. EL OBJETIVO ES PELEAR POR EL TÍTULO HASTA EL FINAL
LAS CHICAS DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE SALADERO FC., QUE ESPERA EL MOMENTO DE SALIR A LA CANCHA PARA DESPUNTAR EL VICIO
OTRO DE LOS EQUIPOS QUE LE PONE SU IMPRONTA A LAS COMPETENCIAS INFANTILES DE LAFIR: ESTRELLA DE BERISSO
