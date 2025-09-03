Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

La Plata otra vez conmocionada por un caso de violencia delictiva que terminó en tragedia. Fredy Emanuel Soria, un vecino de Los Hornos y de 37 años, murió tras descompensarse mientras realizaba trámites en pleno centro de la ciudad. La noticia no solo impactó por lo repentino, sino porque, tal como EL DIA informó en ediciones anteriores, Soria había sido víctima de un brutal asalto 48 horas antes, donde motochorros armados lo atacaron a golpes en la zona de 66 y 145 para robarle.

La investigación judicial ahora se abre en dos frentes: por un lado, la hipótesis de “homicidio en ocasión de robo” que se tramita en la UFI N°8 a cargo del fiscal Martín Almirón, ya que el fallecimiento podría estar directamente vinculado a las lesiones sufridas durante el ataque; y, por otro, la figura de “homicidio culposo”, en caso de que se confirme una presunta negligencia en la atención médica recibida durante los días posteriores al asalto. Acá interviene la UFI N°10 de Carlos Vercellone.

El robo que marcó la tragedia

El sábado 30 de agosto, Soria salió de su casa rumbo al trabajo en bicicleta. Eran las seis y media de la mañana cuando, en la zona de 66 y 145, dos hombres en moto lo interceptaron. Con los rostros cubiertos, uno de ellos lo apuntó con un arma. El otro lo arrojó al piso y lo golpeó con puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo.

Los asaltantes escaparon llevándose la bicicleta, el celular, documentación, y hasta una mochila con un equipo de mate. El saldo del ataque: dos costillas fracturadas y fuertes dolores en el torso. Soria, ensangrentado y con dificultad para respirar, llegó a radicar la denuncia y fue asistido primero en la UPA N°6 de Los Hornos. Allí confirmaron las lesiones y lo derivaron al Sanatorio Argentino por su ART. Pese al cuadro, de este segundo nosocomio lo enviaron a su casa con el alta médica y con “diclofenac para el dolor”.

El lunes 1° de septiembre, apenas dos días después del violento robo, Soria se encontraba en la entidad bancaria de 6 entre 46 y 47 -por las tarjetas que le habían robado-, cuando se desplomó. Una ambulancia acudió y el personal médico constató que sufría un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades respiratorias.

Aunque lograron reanimarlo en un primer momento, su estado empeoró y fue trasladado de urgencia al Hospital Sudamericano, donde quedó internado. Allí los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas, pero su organismo no respondió a las medicaciones ni a las maniobras de asistencia.

A las 15.30 de ese mismo día, se confirmó la peor de las noticias: Soria había muerto. La causa consignada en el parte médico fue “abdomen agudo hemorrágico”, un cuadro grave que podría estar relacionado con las lesiones sufridas en el asalto. Frente a este trágico desenlace, se activó de inmediato la intervención judicial. No obstante, los investigadores dejaron abierta la posibilidad de un homicidio en ocasión de robo, en caso de que la autopsia confirme que la golpiza recibida fue determinante en el desenlace fatal.

“Un buen padre” y trabajador

Con el paso de las horas, EL DIA tuvo contacto directo con allegados al entorno de la víctima. De acuerdo a esos relatos desgarradores se supo que Soria era un hombre “muy trabajador” que convivía con su pareja y los hijos en común que compartían. Asimismo se informó que Soria era trabajador de limpieza en la UPA N°6 de Los Hornos, y que al momento de ser interceptado por motochorros, se dirigía a su puesto laboral.

Por estas horas ya hay un detenido (ver aparte), mientras la Justicia ya dispuso la operación de autopsia en la morgue judicial de La Plata, que será clave para definir la responsabilidad penal.