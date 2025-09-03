VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fredy Soria (37) había sido golpeado por motochorros cuando se dirigía a su trabajo. Tras 48 horas de dolor, y luego de haber recibido el alta médica, falleció mientras realizaba trámites. La crónica de un trágico episodio
La Plata otra vez conmocionada por un caso de violencia delictiva que terminó en tragedia. Fredy Emanuel Soria, un vecino de Los Hornos y de 37 años, murió tras descompensarse mientras realizaba trámites en pleno centro de la ciudad. La noticia no solo impactó por lo repentino, sino porque, tal como EL DIA informó en ediciones anteriores, Soria había sido víctima de un brutal asalto 48 horas antes, donde motochorros armados lo atacaron a golpes en la zona de 66 y 145 para robarle.
La investigación judicial ahora se abre en dos frentes: por un lado, la hipótesis de “homicidio en ocasión de robo” que se tramita en la UFI N°8 a cargo del fiscal Martín Almirón, ya que el fallecimiento podría estar directamente vinculado a las lesiones sufridas durante el ataque; y, por otro, la figura de “homicidio culposo”, en caso de que se confirme una presunta negligencia en la atención médica recibida durante los días posteriores al asalto. Acá interviene la UFI N°10 de Carlos Vercellone.
El sábado 30 de agosto, Soria salió de su casa rumbo al trabajo en bicicleta. Eran las seis y media de la mañana cuando, en la zona de 66 y 145, dos hombres en moto lo interceptaron. Con los rostros cubiertos, uno de ellos lo apuntó con un arma. El otro lo arrojó al piso y lo golpeó con puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo.
Los asaltantes escaparon llevándose la bicicleta, el celular, documentación, y hasta una mochila con un equipo de mate. El saldo del ataque: dos costillas fracturadas y fuertes dolores en el torso. Soria, ensangrentado y con dificultad para respirar, llegó a radicar la denuncia y fue asistido primero en la UPA N°6 de Los Hornos. Allí confirmaron las lesiones y lo derivaron al Sanatorio Argentino por su ART. Pese al cuadro, de este segundo nosocomio lo enviaron a su casa con el alta médica y con “diclofenac para el dolor”.
El lunes 1° de septiembre, apenas dos días después del violento robo, Soria se encontraba en la entidad bancaria de 6 entre 46 y 47 -por las tarjetas que le habían robado-, cuando se desplomó. Una ambulancia acudió y el personal médico constató que sufría un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades respiratorias.
Aunque lograron reanimarlo en un primer momento, su estado empeoró y fue trasladado de urgencia al Hospital Sudamericano, donde quedó internado. Allí los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas, pero su organismo no respondió a las medicaciones ni a las maniobras de asistencia.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
LE PUEDE INTERESAR
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
A las 15.30 de ese mismo día, se confirmó la peor de las noticias: Soria había muerto. La causa consignada en el parte médico fue “abdomen agudo hemorrágico”, un cuadro grave que podría estar relacionado con las lesiones sufridas en el asalto. Frente a este trágico desenlace, se activó de inmediato la intervención judicial. No obstante, los investigadores dejaron abierta la posibilidad de un homicidio en ocasión de robo, en caso de que la autopsia confirme que la golpiza recibida fue determinante en el desenlace fatal.
Con el paso de las horas, EL DIA tuvo contacto directo con allegados al entorno de la víctima. De acuerdo a esos relatos desgarradores se supo que Soria era un hombre “muy trabajador” que convivía con su pareja y los hijos en común que compartían. Asimismo se informó que Soria era trabajador de limpieza en la UPA N°6 de Los Hornos, y que al momento de ser interceptado por motochorros, se dirigía a su puesto laboral.
Por estas horas ya hay un detenido (ver aparte), mientras la Justicia ya dispuso la operación de autopsia en la morgue judicial de La Plata, que será clave para definir la responsabilidad penal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí