La Ciudad |Universitarios

Docentes con la mira en la próxima marcha federal

3 de Septiembre de 2025 | 01:47
La lluvia suspendió las actividades de protesta que iba a realizar ayer la asociación de docentes universitarios de La Plata (Adulp) pero igual se llevó a cabo el cese de actividades previsto desde las 13. La medida cerró el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios que reclaman por mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector.

Desde agosto, en la reanudación de las actividades académicas y escolares de la Universidad Nacional de La Plata, los docentes universitarios desplegaron medidas de fuerza con un esquema que tuvo sin actividad a la casa de altos estudios durante toda la semana del 11 al 15 del mes pasado (incluyendo un asueto y un feriado nacional). Después, durante tres semanas hicieron paros rotativos de 48 horas cada uno.

Ese esquema de protestas generó malestar en padres de los colegios de la UNLP que vieron el fuerte impacto que tuvieron las huelgas en los días y contenidos que perdieron los alumnos de la Anexa, el Liceo, Nacional y el bachillerato de Bellas Artes.

Según anticiparon los gremios, de ahora en más no hay paros programados.

La próxima medida de fuerza la aplicarían en caso que el gobierno nacional vete la Ley de Financiamiento Universitario.

En tanto, están preparando la Tercera Marcha Federal Universitaria para reclamar por financiamiento, paritarias libres, mejoras salariales y sostenimiento de becas estudiantiles.

