Policiales |Hasta el momento, su expareja incumplió con la orden judicial

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos

Herman Krause

3 de Septiembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

En un terreno extraño y, rodeado de obstáculos, se mueve por estas horas Herman Krause en la lucha por lograr una revinculación con sus dos hijos Paco y Mateus, que fueron sustraídos de su vida en base a una serie de mentiras, según dictaminó la Justicia platense.

La pelea se extendió ahora a Brasil, donde su expareja huyó con los dos menores, a quienes pasó por la frontera sin consentimiento de su padre; por ende, de manera ilegal. Sucedió en octubre de 2024.

Como este diario viene publicando en distintas ediciones, Krause después de mucho tiempo obtuvo una resolución favorable en el país vecino, donde un juez federal autorizó un plan de revinculación consistente en contactos virtuales y presenciales. Los primeros no se concretaron hasta ahora por decisión de la denunciante, quien incumplió con la orden emanada por autoridad competente, lo que la expone a eventuales sanciones. Los segundos están por venir, a partir del próximo fin de semana.

En un posteo desde su cuenta de Instagram, Krause expresó que las dificultades “eran esperables”, aunque confía en que lograr reunirse con los menores.

De hecho, viajó decidido hasta San Pablo, pese a aquellos temores iniciales de sufrir percances legales por las acusaciones sin fundamento, que no se detienen. De hecho han sido las herramientas a las que apeló la madre de los chicos para rehusarse a responder a la citación cursada.

Recordemos su historia, que lo tiene a maltraer hace tiempo, ya que la relación con Juliana Maga- lhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 con la separación.

Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan maquiavélico en su contra, que lo terminó separando de los chicos.

En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, a cargo de la jueza María del Rosario Rocca.

Al tiempo, la magistrada desestimó la acusación por falta de pruebas e impuso un régimen de comunicación alternado donde se turnarían para estar con los menores.

Meses más tarde, Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por abuso hacia ella y sus hijos.

Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos, a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas. E

s que la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú, en circunstancias todavía no aclaradas.

Marcelo Peña, abogado de Krause en La Plata, expresó que “el juez de Brasil, que tomó lectura de las resoluciones de archivo que determinaban las revinculaciones en la Argentina, determinó que debía restablecerse el contacto. Veremos qué sucede. No es gratis incumplir la orden de un juez. Acá, en Brasil o en cualquier parte”.

 

