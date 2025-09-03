El Congreso retoma el caso $Libra y cita a Karina

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
En el marco de la comisión investigadora del caso $Libra -que la Justicia investiga como una presunta estafa- la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar ayer la citación al Congreso de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuyo testimonio -dijeron- resulta “fundamental” para esclarecer sus participaciones en las reuniones del presidente Javier Milei con los empresarios que gestaron la criptomoneda del escándalo. De no concurrir a la comisión, los opositores pedirán ayuda de la fuerza pública para que comparezca. Además, se avanzó con la petición de documentación a la Justicia, a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría General de la Presidencia.
Junto con la hermana del Presidente, a la que además se pretende interpelar por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la mayoría opositora propuso también convocar al Congreso a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y al vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros funcionarios.
Los 14 diputados opositores que integran la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) resolvieron a su vez enviarle un cuestionario al Presidente, que deberá responder en el transcurso de los próximos días hábiles.
Por su parte, el oficialismo y sus aliados del Pro rechazaron el reglamento por considerar que los legisladores se arrogan atribuciones de la Justicia.
