Política y Economía |Presión opositora en la Cámara de Diputados

El Congreso retoma el caso $Libra y cita a Karina
3 de Septiembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

En el marco de la comisión investigadora del caso $Libra -que la Justicia investiga como una presunta estafa- la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar ayer la citación al Congreso de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuyo testimonio -dijeron- resulta “fundamental” para esclarecer sus participaciones en las reuniones del presidente Javier Milei con los empresarios que gestaron la criptomoneda del escándalo. De no concurrir a la comisión, los opositores pedirán ayuda de la fuerza pública para que comparezca. Además, se avanzó con la petición de documentación a la Justicia, a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría General de la Presidencia.

Junto con la hermana del Presidente, a la que además se pretende interpelar por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la mayoría opositora propuso también convocar al Congreso a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y al vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros funcionarios.

Los 14 diputados opositores que integran la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) resolvieron a su vez enviarle un cuestionario al Presidente, que deberá responder en el transcurso de los próximos días hábiles.

Por su parte, el oficialismo y sus aliados del Pro rechazaron el reglamento por considerar que los legisladores se arrogan atribuciones de la Justicia.

 

