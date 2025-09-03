Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Terror en Barrio Hipódromo

Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Néstor Gisande y su mujer Irma Talesa fueron las víctimas. Los ladrones les sacaron una caja fuerte del tamaño de una heladera

3 de Septiembre de 2025 | 01:54
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a tener como víctimas a dos jubilados platenses.

El caso ocurrió en Barrio Hipódromo durante la madrugada del lunes, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda ubicada en calle 38 entre 120 y 121.

Según pudo saber este diario, las víctimas del cruento ataque resultaron ser los padres de Walter Gisande, ex presidente de Gimnasia, quienes fueron golpeados y amenazados por la banda de ladrones, que al cabo de más de una hora dentro de la casa huyeron con una caja fuerte que, según dijeron testigos, “era del tamaño de un freezer o una heladera”.

Siempre en base a la información vertida por fuentes oficiales, el matrimonio de jubilados de 83 y 93 años fue sometido a un trato inhumano que rozó la tortura: “Terminaron lastimados, atados y con la sensación de haber estado al borde de la muerte”, deslizó la fuente consultada.

El hecho ocurrió alrededor de las 03.40 de la mañana, en un barrio que desde hace años viene siendo el epicentro de un sinfín de delitos entre los que se destacan los atracos cometidos por los denominados motochorros.

De acuerdo a lo que se ha podido reconstruir hasta el momento, los delincuentes ingresaron trepando por la zona del garaje.

LE PUEDE INTERESAR

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual

LE PUEDE INTERESAR

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos

Una vez adentro, encañonaron a los adultos mayores y los redujeron con frases intimidantes que buscaban quebrarlos: “Dennos todo o va a ser peor”, repitieron varias veces.

El hombre (Néstor Gisande) y la mujer (Irma Talesa) fueron llevados al living, donde los ataron de forma brusca. No estaban durmiendo pese a lo extendido del horario. Incluso se supo que la mujer estuvo hasta tarde jugando a la canasta con unas amigas.

Allí quedaron bajo vigilancia de uno de los integrantes del clan, mientras otros de los ladrones recorrían la casa revisando cajones, placares y muebles en busca de dinero y objetos de valor.

El clima dentro de la vivienda fue de una tensión extrema. A punto tal que en repetidas ocasiones la pareja sintió que “les había llegado el final”.

Es que cada movimiento de los delincuentes estaba acompañado por insultos, golpes y nuevas amenazas, que generaban en la pareja un estado de miedo y desprotección total.

El hombre, de 93 años, sufrió la violencia física y psicológica de los intrusos, que no tuvieron reparos en tratarlo con brutalidad. A su esposa la agarraron del cuello.

Luego de varios minutos de búsqueda, la banda encontró una caja fuerte que contenía dinero, documentación y joyas. Fue en ese momento que la maniobra del registro llegó a su fin. Inmediatamente la banda comenzó con el traslado de la caja fuerte a la cochera para terminar cargando la pesada estructura en el auto de los jubilados.

Se supo, horas después, que tras abrirla y sacar el contenido, descartaron la caja fuerte en una plaza por Barrio Jardín.

También se apoderaron de un arma de fuego de la familia. Antes de irse, con pistola en mano revisaron nuevamente el lugar y se aseguraron de que el matrimonio permaneciera reducido.

La huida fue rápida y ordenada, lo que hace pensar a los investigadores en un golpe planificado. Afuera había un coche de apoyo.

La escena posterior fue desoladora. En medio del silencio que dejó la fuga, la mujer logró soltarse y pedir ayuda a los vecinos.

Varios frentistas acudieron a asistirlos, mientras daban aviso a las autoridades.

El matrimonio quedó conmocionado por la violencia sufrida y debió recibir asistencia médica.

Para los investigadores, el hecho no fue improvisado. Todo indica que los ladrones conocían que en la casa había dinero, una caja fuerte y un vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que la banda contaba con información previa.

Ahora se analizan cámaras de seguridad de la zona y posibles movimientos de los autos utilizados durante la fuga. La causa quedó caratulada como “robo en finca”.

El barrio continúa conmocionado y con temor. “Si entran así a la casa de dos jubilados, nadie está seguro”, dijo un vecino.

Mientras tanto, la Policía busca intensamente pistas que permitan identificar a los responsables del asalto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La casa de los padres de Walter Gisande en 38 entre 120 y 121 / El Dia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Policiales

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos

No aparece la persona señalada por una tragedia
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Deportes
“Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
El partido contra River y la duda: ¿poner todo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla