Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a tener como víctimas a dos jubilados platenses.

El caso ocurrió en Barrio Hipódromo durante la madrugada del lunes, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda ubicada en calle 38 entre 120 y 121.

Según pudo saber este diario, las víctimas del cruento ataque resultaron ser los padres de Walter Gisande, ex presidente de Gimnasia, quienes fueron golpeados y amenazados por la banda de ladrones, que al cabo de más de una hora dentro de la casa huyeron con una caja fuerte que, según dijeron testigos, “era del tamaño de un freezer o una heladera”.

Siempre en base a la información vertida por fuentes oficiales, el matrimonio de jubilados de 83 y 93 años fue sometido a un trato inhumano que rozó la tortura: “Terminaron lastimados, atados y con la sensación de haber estado al borde de la muerte”, deslizó la fuente consultada.

El hecho ocurrió alrededor de las 03.40 de la mañana, en un barrio que desde hace años viene siendo el epicentro de un sinfín de delitos entre los que se destacan los atracos cometidos por los denominados motochorros.

De acuerdo a lo que se ha podido reconstruir hasta el momento, los delincuentes ingresaron trepando por la zona del garaje.

Una vez adentro, encañonaron a los adultos mayores y los redujeron con frases intimidantes que buscaban quebrarlos: “Dennos todo o va a ser peor”, repitieron varias veces.

El hombre (Néstor Gisande) y la mujer (Irma Talesa) fueron llevados al living, donde los ataron de forma brusca. No estaban durmiendo pese a lo extendido del horario. Incluso se supo que la mujer estuvo hasta tarde jugando a la canasta con unas amigas.

Allí quedaron bajo vigilancia de uno de los integrantes del clan, mientras otros de los ladrones recorrían la casa revisando cajones, placares y muebles en busca de dinero y objetos de valor.

El clima dentro de la vivienda fue de una tensión extrema. A punto tal que en repetidas ocasiones la pareja sintió que “les había llegado el final”.

Es que cada movimiento de los delincuentes estaba acompañado por insultos, golpes y nuevas amenazas, que generaban en la pareja un estado de miedo y desprotección total.

El hombre, de 93 años, sufrió la violencia física y psicológica de los intrusos, que no tuvieron reparos en tratarlo con brutalidad. A su esposa la agarraron del cuello.

Luego de varios minutos de búsqueda, la banda encontró una caja fuerte que contenía dinero, documentación y joyas. Fue en ese momento que la maniobra del registro llegó a su fin. Inmediatamente la banda comenzó con el traslado de la caja fuerte a la cochera para terminar cargando la pesada estructura en el auto de los jubilados.

Se supo, horas después, que tras abrirla y sacar el contenido, descartaron la caja fuerte en una plaza por Barrio Jardín.

También se apoderaron de un arma de fuego de la familia. Antes de irse, con pistola en mano revisaron nuevamente el lugar y se aseguraron de que el matrimonio permaneciera reducido.

La huida fue rápida y ordenada, lo que hace pensar a los investigadores en un golpe planificado. Afuera había un coche de apoyo.

La escena posterior fue desoladora. En medio del silencio que dejó la fuga, la mujer logró soltarse y pedir ayuda a los vecinos.

Varios frentistas acudieron a asistirlos, mientras daban aviso a las autoridades.

El matrimonio quedó conmocionado por la violencia sufrida y debió recibir asistencia médica.

Para los investigadores, el hecho no fue improvisado. Todo indica que los ladrones conocían que en la casa había dinero, una caja fuerte y un vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que la banda contaba con información previa.

Ahora se analizan cámaras de seguridad de la zona y posibles movimientos de los autos utilizados durante la fuga. La causa quedó caratulada como “robo en finca”.

El barrio continúa conmocionado y con temor. “Si entran así a la casa de dos jubilados, nadie está seguro”, dijo un vecino.

Mientras tanto, la Policía busca intensamente pistas que permitan identificar a los responsables del asalto.