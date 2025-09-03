Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

El medio uruguayo de streaming Dopamina, difundió ayer un nuevo audio de Karina Milei y su contenido se viralizó en las redes sociales.

En Argentina rige una medida jcautelar dispuesta por el juez Alejandro Patricio Maraniello, que impide la difusión de los audios de Karina Milei tomados en Casa Rosada.

El breve fragmento del audio presentado por el periodista uruguay Marcos Casas alude a una reunión de la hermana del Presidente con eltitular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los dos audios adjudicados a Karina Milei habrían sido grabados en forma oculta en el Congreso. Martín Menem, presidente de Diputados, acusó a la oposición.

Otro periodista uruguayo, Eduardo Preve, había anunciado a través de sus redes sociales que ayer a la mañana iba a difundir los audios por la radio M24. Pero finalmente la emisora decidió no pasarlos.