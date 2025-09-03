Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LA LIBERTAD AVANZA tiene UN acto cerrado tras los ÚLTIMOS incidentes

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense emitieron una alerta por los “graves riesgos” que implicaría el evento

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

milei junto a espert durante la caravana en lomas de zamora / X

3 de Septiembre de 2025 | 01:51
Edición impresa
Documentos

El presidente Javier Milei tiene programado pisar el Conurbano bonaerense en el tramo final de la campaña, con un acto previsto para hoy en el Club Villa Ángela, en el barrio de Trujui, partido de Moreno. De realizarse, sería el cierre de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones legislativas del domingo 7, en una de las zonas más postergadas del distrito y de las más sensibles en términos políticos y de seguridad. Sin embargo, la visita llega envuelta en polémica: un informe reservado del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires advirtió a la Casa Militar que el evento implica “graves riesgos” debido a la precariedad del predio y a la presencia de escombros y elementos que podrían ser arrojados contra la comitiva presidencial.

La advertencia, firmada por el ministro Javier Alonso, se suma a la tensión que persiste desde el ataque a piedrazos que sufrió la caravana presidencial en Lomas de Zamora la semana pasada. En el documento oficial detalla once puntos de riesgo: desde calles de tierra anegadas e inutilizables para vehículos blindados hasta problemas de iluminación, falta de vías de escape y un único acceso al lugar, lo que dificultará los controles de seguridad.

El ministerio provincial se comprometió, pese a sus reparos, a enviar móviles, efectivos de infantería, grupos especiales y motos para reforzar la seguridad, aunque en la comunicación insistió en que “no resulta favorable la locación” para un acto de esta magnitud.

Desde la Casa Rosada respondieron con dureza al informe y lo interpretaron como “una amenaza del gobierno de Kicillof”, según deslizó un ministro cercano a Milei. La dirigencia libertaria, en tanto, ratificó que el acto se realizará sin cambios. “El acto se hace”, aseguró un referente de LLA, confirmando que el Presidente hablará cerca de las 19, acompañado por su hermana Karina y por la primera línea del gabinete nacional.

La elección de Moreno no es casual. Se trata de un bastión clave en la Primera Sección electoral, que concentra medio millón de votantes y que históricamente fue controlada por el peronismo. Allí gobierna Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita cercana a Cristina Kirchner, en un distrito marcado por la pobreza estructural, la falta de cloacas y la conflictividad social. Para Milei, el regreso a Trujui también tiene una carga simbólica: en ese mismo lugar cerró su campaña presidencial en 2023, cuando todavía era candidato.

La Primera Sección es escenario de una disputa mucho más pareja que la tercera, donde el kirchnerismo conserva supremacía. En esta pelea aparecen figuras como Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y referente del oficialismo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, con una tercera vía, y el candidato libertario Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que buscará capitalizar el empuje presidencial.

A nivel local, LLA se apoya en viejos cuadros del peronismo morenense, como Ramón “Nene” Vera, y su hija Andrea, que en 2023 representó al espacio alcanzando un 24,5% de los votos, lejos del 57% con el que Fernández fue reelecta. El acto de este miércoles, por lo tanto, no será solo una puesta en escena para mostrar fuerza, sino también una apuesta a consolidar terreno en un distrito que Milei quiere disputar, aún con el riesgo latente de nuevos incidentes.

 

