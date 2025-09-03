Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EN HOUSTON, TEXAS

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

3 de Septiembre de 2025 | 01:48
La policía en Texas acusó de asesinato a un hombre por el tiroteo fatal de un niño de 11 años que jugaba a tocar timbres en las casas, lo que en Argentina se conoce popularmente como “ring raje”. El hombre de 42 años, identificado por las autoridades como Gonzalo Leon Jr., fue detenido y encarcelado en la prisión del condado Harris, en Houston.

El niño, identificado como Julian Guzman, estaba jugando a tocar timbres el sábado por la noche, según la policía de Houston. La broma consiste en huir antes de que alguien de la casa abra la puerta.

“Nuestro testigo dice que el sospechoso salió por la puerta, y corrió hacia la calle mientras disparaba”, dijo el sargento de policía de Houston, Michael Cass, a los periodistas el domingo.

El niño, quien recibió un disparo en la espalda, murió de sus heridas el domingo, indicó la policía.

“En mi opinión, no parece ningún tipo de defensa propia. No estaba cerca de la casa”, dijo Cass.

A media cuadra de la casa del sospechoso y donde Guzman se desplomó después de ser baleado, la gente instaló un memorial improvisado con una cruz, velas de oración, flores y una foto del niño.

Bromas similares han resultado mortales en el pasado. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado por matar a tres adolescentes al embestirlos intencionalmente con su auto después de que tocaron su timbre como una broma.

En mayo, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato no premeditado por disparar contra un joven de 18 años que tocó su timbre mientras filmaba un video de TikTok.

 

