Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Robo relámpago en City Bell

Un arquitecto y su mujer, sorprendidos por el delito

Un arquitecto y su mujer, sorprendidos por el delito

En City Bell no hay paz. Ahora robaron en 460 entre 23 bis y 24 / web

3 de Septiembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

City Bell volvió a convertirse en escenario de un hecho de inseguridad que renovó las sensaciones de desconcierto y bronca que, desde hace varios años, vienen embargando a los vecinos de esta comuna platense.

Según pudo saber este diario, pasadas las 04.10 de la mañana, un fuerte estallido quebró la quietud de la casa ubicada en 460 entre 23 bis y 24, donde descansaban un arquitecto de 58 años y su esposa.

La sorpresa inicial se transformó en alarma cuando descubrieron que un desconocido había irrumpido en la planta baja.

Al bajar, el dueño de casa alcanzó a ver la silueta de un hombre que huía con una computadora portátil en sus manos.

Al inspeccionar se dio cuenta de que el ladrón había ingresado por la puerta de vidrio del comedor.

La cerradura de la abertura forzada, resultó ser una prueba más que concluyente de la violencia con la que se concretó el ingreso.

LE PUEDE INTERESAR

Reclaman la detención de un conductor condenado

LE PUEDE INTERESAR

No hay nada que apague la delincuencia en la Ciudad

Todo ocurrió en cuestión de segundos: no hubo margen para frenar el avance ni para intentar retener o al menos recuperar lo que se estaba llevó el intruso.

Según indicaron fuentes policiales, el delincuente se movió con determinación y sin titubeos, lo que refuerza la hipótesis de un golpe al azar o “robo al voleo”, como se lo denomina en la jerga callejera pero cometido por un intruso “experimentado” o al menos entrenado que “aprovechó la vulnerabilidad de una vivienda en plena madrugada”.

La investigación quedó caratulada como “robo en finca en grado de tentativa”, mientras los investigadores revisan los videos captadas por las cámaras de la zona intentando determinar si el ladrón actuó en soledad o si la fuga fue asistida desde el exterior.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Policiales

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Deportes
“Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
El partido contra River y la duda: ¿poner todo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla