¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |El jugador número 12 del equipo tripero

“Orfila me hace sentir importante”

Sin cassette, dijo que les faltó serenidad para marcar más goles y cree que un nuevo triunfo les permitirá apuntar más alto

“Orfila me hace sentir importante”

Merlini tuvo un ingreso positivo en la victoria frente a los tucumanos en el bosque /Gimnasia

3 de Septiembre de 2025 | 01:39
Edición impresa

En un fútbol argentino de escaso nivel técnico pero competitivo y parejo, Gimnasia dio un paso fundamental para olvidarse del descenso con el triunfo ante Atlético Tucumán. Y para lograrlo, fue valioso el ingreso de Bautista Merlini, quien se convirtió en el eje de los ataques para generar en los espacios la supremacía numérica que el Lobo tenía adentro del campo desde la roja a Leandro Díaz. El mediocampista no defraudó y se posicionó como un suplente importante, que está afuera del equipo titular solamente por la elección de un sistema táctico que favorece al equipo, el 4-4-2.

- ¿Cómo vivieron ese segundo de locos, en el que podrían haber liquidado el partido y terminaron sufriendo?

- Fue raro. Ellos en los últimos minutos se lanzaron al ataque y nos complicaron, porque a pesar de tener uno menos metieron bastante gente adentro del área. Creo que entramos en desesperación y no fuimos eficaces en las contras. Con eso hubiésemos terminado mucho más tranquilos.

- ¿Sufrieron en el final o las chances de Atlético no fueron tan claras?

- No, pero ellos estaban jugados, metieron gente al área que nos podía complicar. Podríamos haber gestionado mejor la pelota y esa contras que hubiesen sido claves.

- El tuyo fue un ingreso necesario porque Gimnasia debía aprovechar la superioridad numérica y jugar un poco más.

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

- Entré para eso, para intentar darle juego y por suerte pudimos hacer el gol.

- ¿Veías que el rival, con un hombre menos, estaba bien cerrado?

- Se me complicó encontrar los espacios atrás del 5 rival porque ellos estaban muy apretados pero cerca del final del partido había más espacios pero alternamos buenas y malas porque no tomamos buenas decisiones. Eso nos complicó.

- ¿El partido estaba para liquidarlo en una contra?

- Sí, teníamos espacios y el hombre de más. No supimos manejarlo bien y entramos en esa desesperación. Si hubiésemos estado un poquito más tranquilos debíamos liquidarlo, pero esas son cosas a corregir.

- Fue un partido sufrido ¿por eso el festejo del final?

- La idea es alejarnos lo antes posible de los puestos de abajo y entras entre los ocho primeros de la zona porque después puede pasar cualquier cosa como lo demostró en el semestre pasado Platense. Con resultados como este vamos a poder jugar un poquito más tranquilos, con la cabeza más limpia para pensar en el objetivo principal.

- ¿Pesan las piernas cuando hay tanta ansiedad de por medio por el tema de la tabla anual? Con este triunfo le sacaron tres partidos de ventaja a Talleres y Aldosivi, ocho puntos, una cifra importante con lo que resta por jugar.

- Obvio. Es difícil jugar con estos contextos pero estamos preparados mentalmente para afrontar estos partidos. Si conseguimos un buen resultado en el próximo partido podremos mirar más la otra tabla que la de abajo.

- Sos una especie de jugador número 12. ¿Te sentís importante para el equipo más allá de que este 4-4-2 te viene dejando afuera del equipo titular?

- El técnico me hace sentir importante. Uno siempre quiere jugar desde el arranque pero también entiendo que en este esquema a los jugadores como yo se nos hace más difícil. Tengo que aportar desde donde me toca y desequilibrar, hacer algo diferente cuando me toca jugar.

¿Tuviste más de una lesión inoportuna que te quitó chances de continuidad?

- Sí, eso pasa. Y hay que estar fuerte de la cabeza para sobrepasarlo. Ahora hay que pensar en el futuro y ojalá pueda jugar más que pueda terminar jugando.

“Tengo que aportar desde donde me toca y tratar de desequilibrar cada vez que me toca jugar”

Bautista Merlini, volante de Gimnasia

 

 

Días claves para que el DT recupere jugadores

El viernes jugará con Racing en el Predio Tita
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

