Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera con buenas condiciones y con frío.

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 
3 de Septiembre de 2025 | 07:16

Escuchar esta nota

Tras varios días con lluvias y tormentas, La Plata y alrededores espera por una nueva jornada acompañada de un descenso de las temperaturas, pero también de algunas lluvias que podrían azotar nuestra región hasta horas del mediodía. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Además, indica que entre las 7 y las 12 del mediodía, podrán caer algún tipo de lluvia durante el comienzo de la jornada de este miércoles. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 20 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El jueves tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 3 y 12 grados, haciéndose sentir el frío.

Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 14.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025

LE PUEDE INTERESAR

Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Últimas noticias de La Ciudad

El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025

Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo

El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Deportes
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
Espectáculos
A los 79 años, Gerardo Romano contó públicamente que padece mal de Parkinson: confesó detalles de su lucha contra la enfermedad 
Habló Morena Rial por el fuerte conflicto de su papá con el Gobierno
Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Policiales
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
No aparece la persona señalada por una tragedia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla