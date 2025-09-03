Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Tras varios días con lluvias y tormentas, La Plata y alrededores espera por una nueva jornada acompañada de un descenso de las temperaturas, pero también de algunas lluvias que podrían azotar nuestra región hasta horas del mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Además, indica que entre las 7 y las 12 del mediodía, podrán caer algún tipo de lluvia durante el comienzo de la jornada de este miércoles.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 20 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El jueves tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 3 y 12 grados, haciéndose sentir el frío.

Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 14.