Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos

Benjamín Vicuña apuntó fuerte contra la China Suárez en Chile y en cada una de sus palabras quedó una marca. Así, la relación está más que rota. No hay diálogo entre ellos y los comunicados son a través de sus respectivos abogados que sí se llevan bien y actúan, en lo posible, como intermediarios.

“Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”, arrancaron señalando en los medios chilenos.

Asimismo, se refirieron al posteo de la China, en la que lo trató de mal padre y de tener una adicción. Fue tal la repercusión, que hasta Pampita salió a defenderlo y destacar sus cualidades de Benjamín como papá.

Sobre la frase que quedó en el colectivo de la sociedad se mencionó: "Lo del papá del año sabemos de dónde viene, fue solo alimento para las redes sociales. De ahí vino y ahí muere. Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”.

Finalmente, en medio de todo esto, una vez más se lo vinculó a Vicuña con Pampita. Pero, en realidad, fue un tiro por elevación de una fans, y quien recogió el guante fue la actual novia de Benja, Anita Espasandin, que no dudó en responderle a la persona en cuestión.