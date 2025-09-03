Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"

Fue en la previa del acto en Moreno, sobre el que desde Provincia hicieron advertencias en materia de seguridad, y tras la agresión de la semana pasada en Lomas de Zamora

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
3 de Septiembre de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

En la recta final rumbo a las elecciones bonaerenses del próximo domingo, el presidente Javier Milei aseguró que el kirchnerismo pretende asesinarlo. Fue después que la semana pasada tuviera que interrumpir una caravana en Lomas de Zamora cuando algunos de los presentes comenzaron a tirarle piedras y objetos a su paso y en la previa del acto que hoy encabezará en Moreno, pese a las recomendaciones del ministro de Seguridad bonaerense sobre su seguridad.

Durante una entrevista que el viernes último le dio en Casa Rosada a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, Milei afirmó que la estrategia del kirchnerismo es la de "destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme".

Después de haber dicho que si los resultados los acompañan en Provincia "podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón del kirchnerismo", el Presidente apuntó que el sector que responde a Cristina Kirchner "y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada".

"Y eso implica dese tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme, o si fuera el caso inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme", agregó.

En tanto que destacó que "son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre".

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana. "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal", destacó.

Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa

Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso

Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país", sostuvo, y calificó a los socialistas del Siglo XXI como "psicópatas".

Bullrich: "El inútil de Kicillof"
