Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas

El presidente Javier Milei no puso en pausa su agenda internacional, pese al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tiene previsto participar este jueves de una conferencia global en Los Ángeles que organiza Michael Milken, conocido en Wall Street en en los años ’80 como el “rey de los bonos basura”.
En cambio, Milei canceló su visita a Las Vegas, donde planeaba acudir el viernes al show internacional de su exnovia Fátima Florez.
La imitadora había anticipado en una entrevista que “el 5 de septiembre me viene a visitar, Javier viene a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales”.
El Presidente viaja esta noche a los Estados Unidos y emprenderá el regreso al país el sábado, para poder seguir los comicios legislativos en la Provincia.
El anfitrión del Presidente en Los Angeles, Michel Milken, fue procesado y condenado por múltiples delitos financieros en 1989, entre ellos, fraude de valores, manipulación del mercado y otras violaciones relacionadas con bonos de alto riesgo.
En 1990 Milken se declaró culpable de 6 de los delitos graves que se le imputaban: principalmente violaciones a las leyes de valores y declaraciones falsas a la Securities and Exchange Commission (SEC).
Milken fue condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de 600 millones de dólares; posteriormente, su pena se redujo a 2 años tras cooperar con las autoridades y cumplió prisión entre 1991 y 1993.
El economista estadounidense, llegó a ser el hombre mejor pago de la historia en la Bolsa de Nueva York e inspiró la creación de Gordon Gekko, el personaje de la película ‘Wall Street’ de 1987.
En 2020, recibió el perdón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una serie de indultos a condenados de “cuello y corbata”.
