Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Escuchar esta nota
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
SUERTE NUMERICA: 42-91-65. La finalización de los trabajos complicados le permiten hacerse de un dinero. Recuperará el optimismo sentimental por salidas reanimadoras. La soledad es mala consejera.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 33-11-92. Las exigencias e incomprensión en sus labores ocasionarán disgustos y malhumor. Aún está a tiempo de reconquistar entendimientos razonables con su pareja. Tranquilidad.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 14-44-01. Logrará salvar exitosamente compromisos y obstáculos en el orden de las finanzas. Demuestre animosidad para irradiarla a su pareja. Descanse. Hay tendencia a decaer.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 19-61-32. Las labores que asuma no darán beneficios al esfuerzo y dedicación que exponga. Conviene mostrarse tolerante en la fase amorosa. Día de sorpresas. Confusiones.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 10-95-84. Ciertos temores en el orden monetario, comienzan a esclarecerse. Momento satisfactorio en el plano sentimental y mayor comprensión familiar. Renuévese. Sea más cauteloso.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 70-22-39. Momento para hacer trámites y poner al día asuntos financieros. Podrá reconquistar esperanzas en el campo de los sentimientos. Tenga fe en el futuro. Deponga su malhumor.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 52-94-02. Habrá positivas maneras de recuperar y llegar a acuerdos en asuntos económicos. No vacile y tome iniciativas para mejorar la relación de pareja.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 25-31-19. Inmejorable momento para llevar adelante empresas y proyectos. Hallará el camino acertado para llegar a la felicidad en el amor. Deberá organizarse.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 03-46-65. Los problemas económicos afortunadamente quedarán atrás. Instancias cruciales para los problemas amorosos. Elogios en lo deportivo.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 17-28-90. En su trabajo tendrá el apoyo que necesita para progresar. Sus iniciativas se verán apreciadas y favorecidas en el plano sentimental. Cuidado con los golpes.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 11-99-55. Logra éxitos constantes en el terreno laboral, el dinero deberá ser controlado. Los inconvenientes estarán prácticamente ausentes de su panorama sentimental. Viajes.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 91-22-87. Económicamente observará algunos errores por excesos y gastos. Evite momentos de emotividad ya que el amor le brindará una gran oportunidad.
POR MES*
