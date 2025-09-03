Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad

Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia

Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia
3 de Septiembre de 2025 | 09:30

Escuchar esta nota

El Gobierno de Axel Kicillof firmó este miércoles un decreto para establecer los viáticos que van a cobrar los casi 30.000 efectivos de la Policía Bonaerense afectados al operativo de las elecciones del domingo 7 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al Decreto 2197/25, el Ministerio de Seguridad bonaerense va a pagar $75.000 en concepto de viático electoral a todo el personal policial que preste servicios efectivos en el Comando Electoral durante el sábado y el domingo.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, no hay distinciones de jerarquía ni escalafón, por lo que se espera que todos los agentes reciban la misma cifra.

Según se informó oficialmente, el Comando Electoral Provincial encabezado por Javier Alonso va a tener un total de 34.778 efectivos. De esos, 28.778 pertenecen a la Policía Bonaerense y unos 6.000 son de fuerzas federales.

El Comando Electoral tiene el único objetivo de garantizar la seguridad de los comicios. Esto significa que los agentes afectados deben prestar tareas “vinculadas a la preservación de la seguridad integral del acto eleccionario, incluyendo la vigilancia de locales de votación, el resguardo del orden público, la custodia de urnas y documentación electoral, y el acompañamiento de los operativos de despliegue y repliegue logístico”.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa

Cabe recordar que días atrás, la administración de Kicillof estableció un monto de $40.000 en concepto de viático para los electores que cumplan funciones de autoridad en las mesas receptoras de votos.

A esto se le suma un premio de otros $40.000 para las autoridades de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral bonaerense. De esta manera, quien sea parte del comicio podría obtener hasta $80.000 por colaborar con el proceso.

Finalmente, quienes sean designados por la Junta Electoral como delegados en los locales de votación percibirán un viático de $120.000, siempre que cumplan efectivamente con sus responsabilidades durante los comicios.

Qué se vota el 7 de septiembre

Durante los comicios del domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votarán para renovar mandatos de senadores y diputados provinciales, así como de concejales y consejeros escolares en los municipios. Se elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, cada municipio definirá la composición de los concejos deliberantes y los consejos escolares, cruciales para la administración y el control local. 

