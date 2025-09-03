Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Acertaron los quince números del Cartonazo

Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones

Una vecina del barrio El Mondongo y otro lector de EL DIA residente en Ensenada, ganaron 5 millones de pesos cada uno. Desde mañana empieza una nueva ronda

Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
3 de Septiembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

Alegría millonaria repartió el Cartonazo del diario EL DIA con el premio de 10 millones de pesos que ayer se repartieron dos lectores de la Región: una vecina del barrio El Mondongo y un calesitero de Ensenada, quienes expresaron su sorpresa y siguieron el juego palmo a palmo hasta completar los quince aciertos, el número mágico para transformarse en ganadores del juego que no para de sumar expectativa entre los lectores.

La primera que dijo presente con su cartón completo fue Betiana Díaz, empleada, quien vive en el barrio El Mondongo. La lectora, de 45 años, dijo que esta fue la primera vez que ganó un premio.

Betiana aseguró ante EL DIA que “cuando me enteré que tenía los quince aciertos no lo podía creer”. Sonriente como incrédula por cómo arrancó el nuevo mes, dijo que “jamás había tenido suerte en juegos sorteos. Nunca había ganado nada”.

A los pocos minutos, el segundo ganador se hizo presente: Ariel Sixto, de 55 años, un calesitero de Ensenada.

“ATENTA”

Empleada y habitué lectora del diario EL DIA, comentó que -“siempre” compra el diario y “estaba muy atenta” a los números que salieron desde el viernes pasado en la edición impresa del diario y en la web eldia.com.

Betiana fue elegida por la fortuna y sostuvo: “estoy pensando que voy a hacer con el premio. Hay distintos planes”.

El que tiene mayor posibilidades es el de realizar arreglos en su casa, un sueño que había sufrido postergaciones y con este premio se acerca.

HACER UN VIAJE

Por su parte, Sixto, el lector de Ensenada que se quedó también con la mitad del premio, dijo “nunca gané ni una rifa. Yo tengo una profesión en donde somos pocos, muy pocos: soy calesitero”, contó, con una gran sonrisa, el vecino de Ensenada. Tiene tres hijos, nietos y su trabajo hace alegrar a nenes y nenas cerca de la cancha de Cambaceres. “Con la plata me gustaría hacer un viaje”, adelantó.

Los afortunados del Cartonazo, muy felices, contaron que “nunca” ganaron “ni una rifa”

La emoción de ambos lectores fue incontenible. “Una cosa es soñarlo y otra ganarlo. Todavía estamos asombrados”, dijo el calesitero de Ensenada que empezó a hacer rodar sus sueños y ver cuál de todos puede concretar tras haber ganado el premio que buscan múltiples lectores.

Ambos lectores se llevaron una suma récord en el Cartonazo: 5 millones cada uno. Hasta el momento, en este juego tradicional, el pozo mayor que se habían llevado los lectores había sido de cuatro millones de pesos.

COMO PARTICIPAR

La participación en el concurso que ofrece el diario es muy sencilla: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.

El reglamento es claro: en caso de que haya más de un cartón ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Cada martes a las 17 es el momento de cierre de cada ronda. Hay tiempo hasta ese momento para presentarse con el cartón ganador y se coteja para confirmar si es así y comienza el proceso para acreditarse el dinero del premio de la semana.

El premio inicial es de un millón de pesos, si queda vacante el pozo se suma a la semana siguiente.

Los ganadores del Cartonazo le han dado múltiples destinos a los premios: pagar obligaciones pendientes, realizar viajes, llevar a cabo arreglos o la renovación de sus viviendas, ahorrarlos o bien darse un gusto que estaba esperando hasta el momento que llegó el dinero.

 

Multimedia

betiana diaz, del barrio el mondongo / el día

ariel sixto, calesitero de ensenada/ roberto acosta

