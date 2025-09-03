El objetivo es divertirse detrás de una pelota

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
Así lo creen los equipos femeninos que participan de una competencia donde prevalecen la alegría, el entusiasmo y el sentido de pertenencia. La fecha que está por venir recién se podrá llevar a cabo el domingo 14, es decir, después del acto eleccionario de este fin de semana
El respeto por el otro y el sentido de pertenencia de los clubes son prioridades fundamentales que se ponen en práctica siempre y que sirven para poder cumplir con los objetivos deportivos.
Sin importar los resultados, la idea de las instituciones es poder darle un espacio de contención y esparcimiento a las chicas, que se entretienen y la pasan bien dentro de una cancha. Haciendo lo que más les gusta: jugar a la pelota.
El torneo de LIFEFU, como el resto de los campeonatos, cumple una función social porque además de intercambiar amistades con otras equipos, las chicas pueden desarrollar una actividad deportiva, algo fundamental para cualquiera, sin importar las edades.
Pero también está presente la competencia en sí, ya que a través de la misma se aprende a ganar y también perder.
El torneo de LIFEFU, que viene de una semana de parate obligado a raíz de las inclemencias del tiempo, recién reanudará sus actividades el domingo 14 de septiembre, y no el domingo que viene, como consecuencia al acto eleccionario.
Y en ese sentido, ya se conocen los partidos que se van a jugar en los dos grupos: Campeonato e Intermedia. A continuación se detalla el programa de partidos:
Con ganas y sacrificio
Todo listo para que las chicas vuelvan a la cancha
ZONA CAMPEONATO (17MA): Progreso 52 vs. Círculo Penitenciario; Defensores de Los Hornos vs. UV. El Molino; Siglo XXI vs. SAFI; 19 Fútbol Club vs. Cerro Platense; Río de La Plata vs. San José y Sociedad de Fomento Joaquín Gorina vs. BUT. Libre: FIS 80.
ZONA INTERMEDIA (14TA): Asociación Sacachispa vs. CRI. Los Pinos; Frigorina vs. La 90 Fútbol Infantil; Unidas de Arturo Seguí vs. Club 4 de Abri; El Rincón vs. FIPA; Barrio Justicia Social vs. Tricolores y Cicloncito vs. Centro Recreativo y Deportivo El Progreso.
Río de La Plata comenzó a marcar el camino en las posiciones en la tabla por institución de la Zona Campeonato. Hasta el momento, totaliza 114 puntos, contra los 112 de El Molino, el campeón de invierno, y los 110 de 19 Fútbol Club.
Los tres equipos ya se perfilan para ser los principales animadores en la lucha por conquistar el Clausura, aunque no hay que dejar de lado a San José, Gorina y Penitenciario, que vienen remando de atrás y con poca diferencia respecto de los de arriba.
Lo mismo sucede en la Zona Intermedia, donde la 90 Fútbol Infantil lidera la general, seguido por Frigorina.
uno de los principales protagonistas de la zona intermedia de lifefu es la categoría 2012 del club 4 de abril, que apostó fuerte a pelear la conquista del título hasta el final
las chicas de la categoría 2009 de la asociación sacachispa, que también lucha para estar bien arriba en el torneo de lifefu
este es otro de los equipos de el rincón, de villa elisa, que tienen siempre presente el sentido de pertenencia
sIGLO XXI, DE LOS HORNOS, CUENTA CON MUY BUENAS CATEGORÍAS FEMENINAS, COMO POR EJEMPLO, A PRIMERA DIVISIÓN
