Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Advertencia de la Organización Meteorológica Mundial

Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

Los expertos indican que aunque incidirá en las lluvias -que en la Región disminuyen con el fenómeno-, las temperaturas seguirán altas a nivel global por el calentamiento

Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

El cambio climático también incide sobre el impacto de La Niña / Web

3 de Septiembre de 2025 | 01:15
Edición impresa

El fenómeno climático La Niña podría reaparecer a partir de septiembre, pero las temperaturas seguirán siendo superiores a la media, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia de la ONU.

Desde marzo de 2025 persisten condiciones neutras -que no indican un episodio de El Niño ni de La Niña- y las anomalías de la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial se mantuvieron cercanas a la media, según la OMM.

“Sin embargo, puede que en los próximos meses, posiblemente a partir de septiembre de 2025, esas condiciones evolucionen gradualmente hasta ser compatibles con un episodio de La Niña”, indicaron desde la organización a través de su reciente boletín El Niño/La Niña.

Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Estacionales de la OMM, para el período comprendido entre septiembre y noviembre de 2025, hay un 55% de probabilidades de que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial disminuyan hasta alcanzar el umbral de aparición de La Niña.

Posteriormente, para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2025, la probabilidad de aparición del fenómeno de La Niña aumenta todavía más hasta alcanzar el 60%, dijeron los expertos.

“Sin embargo, a pesar del efecto transitorio de enfriamiento provocado por La Niña, se espera que las temperaturas sigan siendo superiores a la media en gran parte del mundo”, indicó la OMM mediante un comunicado que se difundió durante la jornada de ayer.

LE PUEDE INTERESAR

Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida

LE PUEDE INTERESAR

Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA

Entre septiembre y noviembre, las temperaturas deberían entonces ser superiores a lo normal en la mayor parte del hemisferio norte y en gran parte del hemisferio sur, detalló la agencia de la ONU.

Los regímenes de precipitaciones corresponderán a los que se observan generalmente durante un episodio moderado de La Niña.

En nuestra Región La Niña se caracteriza por provocar precipitaciones por debajo del promedio.

Niña y cambio climático

Un episodio de La Niña corresponde a un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otras alteraciones en la circulación atmosférica tropical, en particular, cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones, explica la OMM.

Por regla general, La Niña conlleva efectos climáticos opuestos a los de El Niño, sobre todo en las regiones tropicales.

No obstante, estos fenómenos climáticos de origen natural “ahora tienen lugar en el contexto más amplio del cambio climático antropógeno, que provoca un aumento de las temperaturas mundiales, exacerba los eventos meteorológicos extremos y altera la configuración de las temperaturas y las precipitaciones estacionales”, señala la OMM.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Información General

Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida

Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA

Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Policiales
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
No aparece la persona señalada por una tragedia
Deportes
“Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
El partido contra River y la duda: ¿poner todo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla