Política y Economía |El descargo de Milei

Contra periodistas: “Se creen impunes, no lo son”

Contra periodistas: “Se creen impunes, no lo son”

Martín Menem le apuntó a la oposición por las grabaciones/NA

3 de Septiembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, volvió apuntar ayer contra parte de la prensa por la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acusó -sin mencionarlos- a “un grupo de periodistas” de ser parte de una “red de espionaje ilegal”. El argumento va en línea con la presentación judicial que en la víspera hicieron el ministerio de Seguridad y la propia hermana del mandatario, quien consiguió que un juez prohibiera la divulgación de nuevas grabaciones.

En su cuenta de X, Milei aseguró que “a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte” y reforzó: “Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”.

El mandatario suscribió así al descargo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en otra publicación había apuntado contra la oposición y aseguró que “en el hipotético caso de que fuera real, ese audio pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados” e insistió en que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Periodistas en Diputados

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y conversaciones de Karina Milei, denunciaron ayer en la Cámara de Diputados aprietes del Gobierno para evitar que siguieran difundiendo información comprometedora, y prometieron que seguirán publicando pruebas sensibles sobre manejos oscuros en la administración pública.

 

