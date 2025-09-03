VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Docentes universitarios, con la mira en la próxima marcha federal y sin paros programados
Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
VIDEO. ¡Hola Lio! Messi fue a ver la obra "Rocky" y Nico Vázquez lo hizo subir al escenario
Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos
VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata?
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025
Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El equipo ya dilapidó muchas posibilidades y por eso ante el Millonario Eduardo Domínguez apostará por lo mejor
La derrota de Estudiantes en Santiago del Estero cambió los planes de Eduardo Domínguez y, en buena medida, de todo Estudiantes. Porque esos tres puntos le pueden costar muy caro al final del año teniendo en cuenta su deseo de clasificar a alguna copa internacional el próximo año, situación que la tiene un poco más complicada por ese resultado.
Para colmo en el horizonte asoma River, que si bien también tiene Copa Libertadores a los pocos días de enfrentar al Pincha en UNO, no deberá viajar y Marcelo Gallardo ya les dio descanso a varios titulares en el compromiso ante San Martín de San Juan. Además, obviamente, tiene muchísimo más plantel para buscar variantes.
¿Qué postura tomar ante un rival de tanta envergadura a los pocos días de viajar a Río de Janeiro para jugar el partido más importante del semestre, y tal vez del año?
Si elresultado en Santiago del Estero hubiese sido positivo o lo mismo en la cancha de Banfield, el entrenador tal vez tendría alguna libertad para tomarse unas licencias. Ahora todo parece estar más cerrado y el dilema es total: ¿qué hacer para no correr riesgos a futuro, sobre todo en puestos donde no tiene variantes?
En principio Domínguez apostará por un equipo titular, con la defensa que viene siendo la base, con Santiago Ascacibar en el medio y Guido Carrillo en ofensiva. El único que podría sumar mintos de los que no vienen jugando en Gabriel Neves, ya recuperado de una lesión que lo marginó varios partidos.
Mientras tanto el volante Mikel Amondarain se entrenó ayer con el plantel de la selección Sub 20 de Argentina, en la antesala de conocerse el listado definitivo de los jugadores que irán al Mundial de Chile 2025. Asoma difícil la chance que el jugador de Estudiantes sea incluido porque se sumó recién ahora pero en caso de quedar citado se podría perder la revancha de la Copa Libertadores.
LE PUEDE INTERESAR
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
LE PUEDE INTERESAR
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
También se entrenó el defensor central Valente Pierani, que todavía no tuvo la chance de debutar en Primera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí