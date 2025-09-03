Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

La derrota de Estudiantes en Santiago del Estero cambió los planes de Eduardo Domínguez y, en buena medida, de todo Estudiantes. Porque esos tres puntos le pueden costar muy caro al final del año teniendo en cuenta su deseo de clasificar a alguna copa internacional el próximo año, situación que la tiene un poco más complicada por ese resultado.

Para colmo en el horizonte asoma River, que si bien también tiene Copa Libertadores a los pocos días de enfrentar al Pincha en UNO, no deberá viajar y Marcelo Gallardo ya les dio descanso a varios titulares en el compromiso ante San Martín de San Juan. Además, obviamente, tiene muchísimo más plantel para buscar variantes.

¿Qué postura tomar ante un rival de tanta envergadura a los pocos días de viajar a Río de Janeiro para jugar el partido más importante del semestre, y tal vez del año?

Si elresultado en Santiago del Estero hubiese sido positivo o lo mismo en la cancha de Banfield, el entrenador tal vez tendría alguna libertad para tomarse unas licencias. Ahora todo parece estar más cerrado y el dilema es total: ¿qué hacer para no correr riesgos a futuro, sobre todo en puestos donde no tiene variantes?

En principio Domínguez apostará por un equipo titular, con la defensa que viene siendo la base, con Santiago Ascacibar en el medio y Guido Carrillo en ofensiva. El único que podría sumar mintos de los que no vienen jugando en Gabriel Neves, ya recuperado de una lesión que lo marginó varios partidos.

Amondarain, con la Sub 20

Mientras tanto el volante Mikel Amondarain se entrenó ayer con el plantel de la selección Sub 20 de Argentina, en la antesala de conocerse el listado definitivo de los jugadores que irán al Mundial de Chile 2025. Asoma difícil la chance que el jugador de Estudiantes sea incluido porque se sumó recién ahora pero en caso de quedar citado se podría perder la revancha de la Copa Libertadores.

También se entrenó el defensor central Valente Pierani, que todavía no tuvo la chance de debutar en Primera.