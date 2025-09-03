Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |Gabriel Neves podría sumar minutos ante el millonario

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

El equipo ya dilapidó muchas posibilidades y por eso ante el Millonario Eduardo Domínguez apostará por lo mejor

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

Gabriel neves podría sumar minutos en el duelo ante river

3 de Septiembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

La derrota de Estudiantes en Santiago del Estero cambió los planes de Eduardo Domínguez y, en buena medida, de todo Estudiantes. Porque esos tres puntos le pueden costar muy caro al final del año teniendo en cuenta su deseo de clasificar a alguna copa internacional el próximo año, situación que la tiene un poco más complicada por ese resultado.

Para colmo en el horizonte asoma River, que si bien también tiene Copa Libertadores a los pocos días de enfrentar al Pincha en UNO, no deberá viajar y Marcelo Gallardo ya les dio descanso a varios titulares en el compromiso ante San Martín de San Juan. Además, obviamente, tiene muchísimo más plantel para buscar variantes.

¿Qué postura tomar ante un rival de tanta envergadura a los pocos días de viajar a Río de Janeiro para jugar el partido más importante del semestre, y tal vez del año?

Si elresultado en Santiago del Estero hubiese sido positivo o lo mismo en la cancha de Banfield, el entrenador tal vez tendría alguna libertad para tomarse unas licencias. Ahora todo parece estar más cerrado y el dilema es total: ¿qué hacer para no correr riesgos a futuro, sobre todo en puestos donde no tiene variantes?

En principio Domínguez apostará por un equipo titular, con la defensa que viene siendo la base, con Santiago Ascacibar en el medio y Guido Carrillo en ofensiva. El único que podría sumar mintos de los que no vienen jugando en Gabriel Neves, ya recuperado de una lesión que lo marginó varios partidos.

Amondarain, con la Sub 20

Mientras tanto el volante Mikel Amondarain se entrenó ayer con el plantel de la selección Sub 20 de Argentina, en la antesala de conocerse el listado definitivo de los jugadores que irán al Mundial de Chile 2025. Asoma difícil la chance que el jugador de Estudiantes sea incluido porque se sumó recién ahora pero en caso de quedar citado se podría perder la revancha de la Copa Libertadores.

Armani y los penales: cuestión de mentalidad

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

También se entrenó el defensor central Valente Pierani, que todavía no tuvo la chance de debutar en Primera.

 

Cuántas entradas tendrá el Pincha cuando juegue en Río de Janeiro

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
