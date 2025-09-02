Lionel Messi apareció en calle Corrientes: fue al teatro y lo hicieron subir al escenario en la obra "Rocky" de Nico Vazquez

Provincia advirtió a Casa Militar sobre la seguridad de Milei en el acto del cierre de campaña en Moreno
La noche del martes en la avenida Corrientes tuvo un condimento inesperado. Con la expectativa por la vuelta de Lionel Messi al país para disputar la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina, el capitán sorprendió al aparecer en el Teatro Lola Membrives para presenciar Rocky, la nueva apuesta teatral de Nicolás Vázquez. La función, ya de por sí convocante, terminó de transformarse en un acontecimiento cuando la figura máxima del fútbol mundial ocupó su butaca en la platea porteña.
El 10 llegó al país esta semana para afrontar con la Selección Argentina los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya con la clasificación asegurada.
Subió al escenario a dar unas palabras y tiró un “ESTOY NERVIOSO”.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2025
Es lo más grande que hay. pic.twitter.com/9XUjhSbmLV https://t.co/CzGTo7yoFo
Sin embargo, tuvo un momento para esparcirse y salir en la noche porteña antes del primer compromiso, el jueves, en el estadio Monumental frente a Venezuela. Luego, el martes 9 de septiembre, el equipo viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador a las 20:00, en lo que marcará el cierre formal del calendario clasificatorio.
Lionel Messi fue a ver la obra de Nicolás Vázquez, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años. Justo semanas después de la escandalosa separación entre el actor y Gimena Accardi, el artista volvió a la escena por la aparición de Lio en el teatro.
Enseguida se divulgaron las imágenes, con el capitán de la Albiceleste arriba de las tablas y, luego, a la salida, saludado por el público.
🤩 MESSI FUE AL TEATRO A VER LA OBRA DE NICO VÁZQUEZ— doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 3, 2025
📹 El capitán de la Selección Argentina estuvo junto al actor que protagoniza "Rocky"
📲 IG mati_basualdook pic.twitter.com/itKECQDtO5
La obra que fue a ver Lionel Messi, que debutó en junio con entradas agotadas desde su preventa, es una megaproducción basada en el clásico de Sylvester Stallone, con dirección de Mariano Demaría y producción de Gustavo Yankelevich. Vázquez no solo interpreta a Rocky Balboa sino que además codirige el espectáculo, acompañado por un elenco que incluye a Daiana Fernández en el rol de Adrian y a Merlyn Nouel como Apollo Creed. Desde su estreno, Rocky se transformó en uno de los fenómenos más comentados de la temporada teatral, con ovaciones de pie, críticas elogiosas y una puesta escénica que recrea desde el gimnasio de entrenamiento hasta la emblemática pelea final.
