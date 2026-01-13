Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata

Provincia y los gremios reanudaron la paritaria con la expectativa de una oferta salarial
Familiares y autoridades llevan adelante una intensa búsqueda para dar con el paradero de Victoria Román, una adolescente de 14 años domiciliada en la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata, que se encuentra desaparecida desde hace tres días.
Según consta en la denuncia por averiguación de paradero, la joven se retiró de su vivienda en la madrugada del sábado 10 de enero de 2026, luego de un fuerte conflicto familiar. De acuerdo a las fuentes consultadas, Victoria habría manifestado sentirse cansada de estar controlada y no sería la primera vez que se ausenta de su hogar.
Desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación y la familia atraviesa horas de profunda preocupación.
Descripción y vestimenta
Victoria mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez morena, rostro ovalado y tiene cabello corto con rizos. Al momento de retirarse vestía zapatillas Nike negras con blanco, jogging negro liso y un buzo color rosa/bordó claro. También podría llevar una remera negra con estampado amarillo fluorescente, con letras y una imagen de un rostro debajo del texto.
No llevaba teléfono celular ni pertenencias, únicamente la ropa que tenía puesta.
Ante la falta de información concreta, la familia solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.
Quienes puedan brindar información deben comunicarse al 221 558-5932 o al 911. La participación ciudadana puede resultar clave para dar con su paradero.
