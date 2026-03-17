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En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

Demian Alday/El Día

17 de Marzo de 2026 | 17:48

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El paro nacional de docentes y no docentes universitarios de cinco días tiene impacto en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Como viene detallando este diario, en los colegios no hubo actividades y sólo en tres o cuatro facultades hubo clases. Para hoy a la tarde se organizó una marcha de antorchas en el centro de la Ciudad.

La medida de fuerza forma parte de un plan de lucha nacional convocado por las federaciones docentes CONADU y Conadu Histórica, en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas. En la UNLP también contó con la adhesión de ATULP, el sindicato que nuclea a los trabajadores nodocentes.

Este martes, la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se movilizará con una nueva marcha de antorchas en el centro de La Plata. "La convocatoria busca visibilizar el reclamo por el desfinanciamiento, los bajos salarios y las condiciones de funcionamiento en las universidades públicas", indicaron.

La protesta fue convocada por el Frente Gremial Universitario de La Plata, integrado por la Asociación de Docentes Universitarios (ADULP), la Asociación de Trabajadores nodocentes (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), en el marco de una semana atravesada por medidas de fuerza.

La jornada comenzará a las 18 con una concentración en la sede del Rectorado de la UNLP, en 7 entre 47 y 48, desde donde partirá la movilización con antorchas por el centro platense.

 

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