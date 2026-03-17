El temporal derribó el paredón de un jardín de infantes en La Plata

La Plata volvió a ser escenario de un temporal breve pero feroz. Entre las 14:00 y las 14:30, una celda de tormenta con ráfagas de viento muy intensas atravesó la región, dejando a su paso árboles caídos, cables cortados y, en esta oportunidad, un daño estructural que preocupa a toda una comunidad educativa.

En la esquina de 149 y 35, el frente del Jardín de Infantes Beata Josefina Bakhita no resistió. El paredón perimetral se desplomó por completo, dejando el edificio expuesto y en una situación de vulnerabilidad total de cara a la noche.

Operativo limpieza y pedido de recursos

Pese al golpe, la comunidad del jardín ya puso manos a la obra. Mañana, miércoles a partir de las 8 padres, docentes y vecinos se convocarán en el lugar para comenzar con las tareas de limpieza y remoción de los escombros.

"Mañana vamos a ir a limpiar lo que derrumbó el viento, pero necesitamos recursos para hacer el paredón porque es inseguro a la noche; queda todo abierto" señalaron allegados.