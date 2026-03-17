Activan alerta amarillo en la Ciudad por tormentas

Solicitaron la prisión preventiva y la elevación a juicio para el principal acusado por la muerte de Eugenia Carril
Solicitaron la prisión preventiva y la elevación a juicio para el principal acusado por la muerte de Eugenia Carril
Irán cuestiona a Milei y advierte sobre una “cruzar una línea roja” tras sus declaraciones sobre el país
"Era necesario cerrar esta etapa tan dolorosa": el testimonio de los padres de Kim y la acción solidaria en La Plata
VIDEO. "¡Que los cumplas feliz!": la intimidad del festejo de los 88 años del Doctor Bilardo
Rige alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"
Caso $LIBRA: tras las nuevas revelaciones, la oposición acusó a Milei y denunciarán al fiscal por "encubrimiento"
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en la Ruta 2
Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata
Tras vencer en la interna del PJ, Kicillof lanzará su usina de ideas para 2027
Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
VIDEO. La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada
En la Legislatura insisten con un proyecto para privatizar el Aeropuerto de La Plata
Donald Trump, a por todo: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"
VIDEO. El golazo de Florencia Gaetán para el triunfo agónico de Gimnasia ante Unión
Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga
VIDEO. El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Carmiña y el trato de la gente, tras ser expulsada de Gran Hermano: "Es muy loco para mí todo esto"
Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta
VIDEO. Un allanamiento en La Plata terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína, dinero y más de cien municiones
Dos jóvenes, armados con una pistola, fueron demorados tras una persecución en La Plata
'Chiquito' Romero se retiró del fútbol tras su breve paso por Argentinos Juniors
Milei, con Adorni en Córdoba, prometió convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo"
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
VIDEO. "Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa" con Kicillof al frente del PJ Bonaerense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hay alerta amarillo en la Ciudad ante el riesgo de tormentas fuertes entre la mañana y la tarde de hoy, según informaron en la Municipalidad de La Plata.
Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo, informaron en el área de hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata.
Aunque para ayer había alerta ante posibles lluvias, la jornada del lunes transcurrió con cielo despejado, soleado y caluroso con alto porcentaje de humedad.
Mucha gente salió ayer temprano con paraguas ante las previsiones que se informaron en las primeras horas del lunes. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había desmejorado el clima.
En el marco del Nivel de Atención del Riesgo ‘amarillo’ establecido para hoy en la ciudad, la Comuna local desplegó un operativo de prevención con tareas de limpieza y destape en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos con el fin de facilitar el adecuado escurrimiento del agua.
Los trabajos se desarrollaron en Villa Elisa, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Gorina, Villa Elvira, San Lorenzo, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Melchor Romero, Ringuelet y Tolosa, entre otros barrios del partido.
LE PUEDE INTERESAR
Avances para actualizar la tarifa eléctrica
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos alertan falta de vacunas contra la gripe
22:00 h> Continúa el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO AMARILLO POR TORMENTAS entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos. Luego las condiciones mejorarán. pic.twitter.com/3CsUd9zoNp— Clima La Plata (@ClimaMLP) March 17, 2026
También se trabajó en las zonas del Hospital de Niños, el Teatro Argentino, el Hospital Italiano y el Cementerio Municipal, además de en el tramo de avenida 7 desde 32 hasta Plaza Italia, el sector de diagonal 74 que va de 19 a 27, la circunvalación y otras zonas del casco urbano.
Para llevar adelante los operativos se dispusieron más de medio centenar de agentes y seis camiones desobstructores tipo vactor, que continuarán trabajando en áreas estratégicas del casco y las zonas norte, sur y oeste mientras se mantenga el alerta.
Estos equipos resultan clave para la limpieza y desobstrucción de conductos, sumideros y caños de cruce ya que cuentan con un sistema de doble cisterna con una manguera una destinada a inyectar agua a presión y otra que aspira barro y residuos acumulados.
Además, las tareas se refuerzan especialmente en accesos y centros de salud, y se realizan en coordinación con el monitoreo permanente que llevan adelante agentes comunales desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí