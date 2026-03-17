Activan alerta amarillo en la Ciudad por tormentas

Hay alerta amarillo en la Ciudad ante el riesgo de tormentas fuertes entre la mañana y la tarde de hoy, según informaron en la Municipalidad de La Plata.

Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo, informaron en el área de hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata.

Aunque para ayer había alerta ante posibles lluvias, la jornada del lunes transcurrió con cielo despejado, soleado y caluroso con alto porcentaje de humedad.

Mucha gente salió ayer temprano con paraguas ante las previsiones que se informaron en las primeras horas del lunes. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había desmejorado el clima.

PREVENCIÓN

En el marco del Nivel de Atención del Riesgo ‘amarillo’ establecido para hoy en la ciudad, la Comuna local desplegó un operativo de prevención con tareas de limpieza y destape en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos con el fin de facilitar el adecuado escurrimiento del agua.

Los trabajos se desarrollaron en Villa Elisa, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Gorina, Villa Elvira, San Lorenzo, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Melchor Romero, Ringuelet y Tolosa, entre otros barrios del partido.

22:00 h> Continúa el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO AMARILLO POR TORMENTAS entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos. Luego las condiciones mejorarán. pic.twitter.com/3CsUd9zoNp — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 17, 2026

También se trabajó en las zonas del Hospital de Niños, el Teatro Argentino, el Hospital Italiano y el Cementerio Municipal, además de en el tramo de avenida 7 desde 32 hasta Plaza Italia, el sector de diagonal 74 que va de 19 a 27, la circunvalación y otras zonas del casco urbano.

Para llevar adelante los operativos se dispusieron más de medio centenar de agentes y seis camiones desobstructores tipo vactor, que continuarán trabajando en áreas estratégicas del casco y las zonas norte, sur y oeste mientras se mantenga el alerta.

Estos equipos resultan clave para la limpieza y desobstrucción de conductos, sumideros y caños de cruce ya que cuentan con un sistema de doble cisterna con una manguera una destinada a inyectar agua a presión y otra que aspira barro y residuos acumulados.

Además, las tareas se refuerzan especialmente en accesos y centros de salud, y se realizan en coordinación con el monitoreo permanente que llevan adelante agentes comunales desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).