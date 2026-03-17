Escrachan a una “señora muy aseñorada” por abandonar gatitos en La Plata

Un indignante episodio de maltrato animal generó repudio en La Plata, luego de que una mujer fuera escrachada por abandonar gatitos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de 24 y 76, donde cámaras de seguridad registraron a una mujer, descripta como una “señora muy aseñorada”, que se movilizaba en bicicleta y dejó una caja en la entrada de una vivienda. Todo sucedió a plena luz del día.

Minutos después, los frentistas advirtieron que dentro de la caja había cuatro gatitos de apenas unos días de vida, lo que generó inmediata preocupación y la intervención de rescatistas.

Ezequiel Kelo, conocido en la Región por su trabajo en el rescate de animales, se expresó y pidió colaboración para identificar a la responsable. “Quien tenga datos la denunciamos”, señaló.

Además, puso a disposición su contacto para recibir información o asistir en este tipo de situaciones: 221-531-0264.