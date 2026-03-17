Cuatro generaciones y un destino marcado: el ADN Pincha bien marcado en Mendoza

En el lobby del Hotel Diplomatic, el movimiento es constante. Mientras el plantel del Cacique Medina termina de definir detalles (con el probable regreso de González Pírez y un 4-3-3 con los pibes Castro y Pérez), un hombre personifica la vigencia del ADN Pincha en Cuyo. Se trata de Leandro, una de las caras visibles de la agrupación Pincharrata Mendocino.

Para Leandro, ser de Estudiantes no fue una elección, sino un destino. "Mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá me marcaron el camino. Soy cuarta generación y mis dos hijos también lo son", cuenta con orgullo. Aunque sus raíces familiares están en Buenos Aires, él ha hecho de Mendoza una embajada albirroja que hoy cuenta con más de 150 integrantes y una escuela de fútbol propia.

Sobre el partido de esta noche, Leandro conoce las reglas del juego local. Ante un Gimnasia de Mendoza que se conoce "entre todos", la Filial opta por la prudencia: "Para evitar problemas, venimos acá al hotel y acompañamos. Ir de visitante es difícil porque se dan cuenta de que somos neutrales", explica, marcando la diferencia de estaturas entre el tetracampeón de América y los clubes locales.

Con la mirada puesta en el sorteo de la Libertadores y el deseo de un cruce en Chile por la cercanía, Leandro y la agrupación Pincharrata Mendocino demuestran que, por más lejos que esté el Bosque, la mística pincha no sabe de distancias.