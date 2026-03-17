Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

La tarifa en hora pico alcanzará los mil pesos tras la actualización

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas
17 de Marzo de 2026 | 17:22

Escuchar esta nota

El costo por estacionar en las zonas céntricas de La Plata sufrirá un importante ajuste a partir de este miércoles. La Comuna oficializó un aumento del 100% en los valores del sistema de Estacionamiento Medido. Con esta medida, el valor de la hora durante los periodos de mayor demanda se ubicará en los $1.000, un salto que impactará de manera directa en los gastos diarios de los conductores que frecuentan el Centro del Casco Urbano y de City Bell.

La actualización de los montos responde a la necesidad de readecuar los ingresos frente a los costos operativos del sistema. Según la normativa vigente, la tarifa se aplica de lunes a sábados en el centro platense y en la localidad de City Bell bajo un esquema de segmentación horaria.

Según indicó la Comuna, se mantiene la división de la jornada en franjas para "incentivar la rotación vehicular en los momentos de mayor actividad administrativa y bancaria". De 7 a 10 y de 14 a 20 , el valor pasará de $300 por hora a $600. Mientras que en la franja de 10 a 14, la hora de estacionamiento aumentará de $500 a $1.000.  

EN QUÉ ZONAS RIGE EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El sistema de Estacionamiento Medido funciona en cinco zonas altamente transitadas.

Zona Tribunales

De lunes a viernes de 7:00 a 14:00

LE PUEDE INTERESAR

El temporal derribó el paredón de un jardín de infantes en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

- 45 de 8 a 15

- 46 de 9 a 15

- 47 de 10 a 15

- 48 de 11 a 15

- 49 de 12 a 15

- 9 de 44 a 46

- 10 de 44 a diagonal 74

- 11 de 44 a 48 -12 de 44 a diagonal 74

- 13 de plaza Paso a plaza Moreno

Zona Eje Cívico

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00

- 50 de 12 a 14 y alrededores de plaza Moreno

- 53 de plaza Moreno a 7 y alrededores de plaza San Martín

- 53 de 4 a 6 -54 de 6 a 12

- 7 de 54 a plaza Rocha

- 11 de 51 a 54

- 10 de 51 a 54

- 9 de 51 a 54

- 8 de 53 a 54

- 5 de 51 a 54

- 4 de 51 a 54

Zona Centro

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 20:00

- diagonal 74 de plaza Italia a plaza Moreno

- 8 de 45 a 47

- 9 de 46 a 51

- 10 de 47 a 51

- 11 de 49 a 51

- 50 de 4 a 12

- 51 de 4 a 12

- diagonal 77 de plaza Italia a 4

- diagonal 80 de 2 a plaza San Martín

- 6 de 45 a 50

- 5 de 46 a 51

- 4 de 47 a 51

Zona Calle 12

De lunes a sábados de 9:00 a 20:00

- 12 de 54 a 64

- 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 entre 11 y 13

Zona City Bell

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00

- Cantilo desde Camino Centenario a plaza Belgrano (inclusive)

- 13 A, 13 B, 13 C, 14, 14 A y 14 B desde 472 hasta 473 bis

El PRO apunta a eliminar el medido

En las últimas jornadas, en el Concejo Deliberante, la oposición encabezó un proyecto que busca eliminar el estacionamiento medido. Según el edil, el sistema que busca la rotación del estacionamiento en horas pico en la zona céntrica “no estaría cumpliendo con sus objetivos”, además de ser “excesivamente costoso para un trabajador”.

Por lo tanto, propone la eliminación del tributo que se cobra por el servicio, aunque conservar un sistema gratuito que regule la rotación del estacionamiento en áreas de gran congestión vehicular, como lo es el microcentro en horarios pico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

El 30 de marzo comienza el pago a los jubilados del IPS

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
+ Leidas

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

VIDEO. El incómodo momento de Cristina Kirchner ante el Tribunal

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

¿Habrá golpe de timón?

Declaró Cristina: denunció "prácticas mafiosas" y dijo que "puedo morir presa"
Últimas noticias de La Ciudad

Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

El temporal derribó el paredón de un jardín de infantes en La Plata

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

Escrachan a una “señora muy aseñorada” por abandonar gatitos en La Plata
Policiales
Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Espectáculos
VIDEO. Feinmann explotó contra los meteorólogos y la ligó Bertolotti de TN: "Payaso"
Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 
Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 
Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos
Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional
Deportes
VIDEO.- El recuerdo de Sabella, la Copa Libertadores y el viento Zonda: la historia de la Filial Mendoza
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
Caída la Finalissima, Argentina ya tiene rival para jugar la fecha FIFA: contra quién y qué día
Echaron a Damonte en Uruguay pese a clasficar a la Sudamercana: ¡duró 7 partidos y con una polémica VAR!
El pasillo del honor: a 60 años del gesto de La Plata Rugby a Los Tilos con foto de EL DÍA, previo a nuevo clásico
Información General
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga
El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil
Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla