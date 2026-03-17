A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro
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La tarifa en hora pico alcanzará los mil pesos tras la actualización
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El costo por estacionar en las zonas céntricas de La Plata sufrirá un importante ajuste a partir de este miércoles. La Comuna oficializó un aumento del 100% en los valores del sistema de Estacionamiento Medido. Con esta medida, el valor de la hora durante los periodos de mayor demanda se ubicará en los $1.000, un salto que impactará de manera directa en los gastos diarios de los conductores que frecuentan el Centro del Casco Urbano y de City Bell.
La actualización de los montos responde a la necesidad de readecuar los ingresos frente a los costos operativos del sistema. Según la normativa vigente, la tarifa se aplica de lunes a sábados en el centro platense y en la localidad de City Bell bajo un esquema de segmentación horaria.
Según indicó la Comuna, se mantiene la división de la jornada en franjas para "incentivar la rotación vehicular en los momentos de mayor actividad administrativa y bancaria". De 7 a 10 y de 14 a 20 , el valor pasará de $300 por hora a $600. Mientras que en la franja de 10 a 14, la hora de estacionamiento aumentará de $500 a $1.000.
El sistema de Estacionamiento Medido funciona en cinco zonas altamente transitadas.
Zona Tribunales
De lunes a viernes de 7:00 a 14:00
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- 45 de 8 a 15
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- 9 de 44 a 46
- 10 de 44 a diagonal 74
- 11 de 44 a 48 -12 de 44 a diagonal 74
- 13 de plaza Paso a plaza Moreno
Zona Eje Cívico
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
- 50 de 12 a 14 y alrededores de plaza Moreno
- 53 de plaza Moreno a 7 y alrededores de plaza San Martín
- 53 de 4 a 6 -54 de 6 a 12
- 7 de 54 a plaza Rocha
- 11 de 51 a 54
- 10 de 51 a 54
- 9 de 51 a 54
- 8 de 53 a 54
- 5 de 51 a 54
- 4 de 51 a 54
Zona Centro
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 20:00
- diagonal 74 de plaza Italia a plaza Moreno
- 8 de 45 a 47
- 9 de 46 a 51
- 10 de 47 a 51
- 11 de 49 a 51
- 50 de 4 a 12
- 51 de 4 a 12
- diagonal 77 de plaza Italia a 4
- diagonal 80 de 2 a plaza San Martín
- 6 de 45 a 50
- 5 de 46 a 51
- 4 de 47 a 51
Zona Calle 12
De lunes a sábados de 9:00 a 20:00
- 12 de 54 a 64
- 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 entre 11 y 13
Zona City Bell
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
- Cantilo desde Camino Centenario a plaza Belgrano (inclusive)
- 13 A, 13 B, 13 C, 14, 14 A y 14 B desde 472 hasta 473 bis
En las últimas jornadas, en el Concejo Deliberante, la oposición encabezó un proyecto que busca eliminar el estacionamiento medido. Según el edil, el sistema que busca la rotación del estacionamiento en horas pico en la zona céntrica “no estaría cumpliendo con sus objetivos”, además de ser “excesivamente costoso para un trabajador”.
Por lo tanto, propone la eliminación del tributo que se cobra por el servicio, aunque conservar un sistema gratuito que regule la rotación del estacionamiento en áreas de gran congestión vehicular, como lo es el microcentro en horarios pico.
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