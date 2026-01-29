Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Tensión en el PJ: el sector de Axel Kicillof insiste con Verónica Magario y La Cámpora va por Máximo Kirchner

Tensión en el PJ: el sector de Axel Kicillof insiste con Verónica Magario y La Cámpora va por Máximo Kirchner
29 de Enero de 2026 | 17:41

La disputa en el peronismo se asoma a los días de definiciones sin un acuerdo a la vista. El domingo 8 de febrero es la fecha tope para la presentación de las listas de cara a la elección interna y ayer desde ambos campamentos en pugna endurecieron sus posturas.

Por el lado del sector que lidera Axel Kicillof se ratificaron dos posiciones. La primera, que quiere que un dirigente de su sector sea el próximo presidente del PJ bonaerense. La segunda, que el nombre que busca poner en juego es el de la vicegobernadora Verónica Magario.

La novedad llegó, de alguna forma, desde el kircherismo donde reinaba un silencio táctico de cara a la pulseada con Kicillof. La encargada de romperlo fue la funcionaria provincial Florencia Saintout, quien afirmó que Máximo Kirchner debería continuar al frente del partido.

Hasta el momento se venía especulando con que el hijo de la ex presidenta podría optar por empujar un intendente aliado a La Cámpora como el lomense Federico Otermín. Por eso sorprendió la presidenta del Instituto Cultural con el apellido Kirchner para dar esa batalla.

Ambas posiciones se terminaron endureciendo este jueves en lo que pareció el despliegue de una táctica de negociación. Porque, en definitiva, son pocos los dirigentes que auspician que la interna peronista efectivamente se realice y que Kicillof y La Cámpora diriman supremacía en la elección convocada para el 15 de marzo.

El Gobernador reunió este jueves en la Residencia oficial a algunos ministros, intendentes y dirigentes territoriales que integran el Movimiento Derecho al Futuro. Estuvieron, entre otros, Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Agustina Vila (Secretaria General), Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios) y Walter Correa (Trabajo). Por el lado de la territorialidad kicillofista participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza); Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón), además del diputado provincial Mariano Cascallares. Magario también estuvo en el cónclave.

Luego de la reunión, asado de por medio, trascendió que el nombre de la vicegobernadora sigue picando en punta en el esquema del MDF. Si bien es el que suena con más insistencia, en el bolillero de alternativas aparecen otros como Julio Alak (La Plata), Katopodis y Alberto Descalzo, ex alcalde de Ituzaingó, entre otros.

Pero la novedad en la trama de esta novela peronista la aportó Saintout. “Es muy importante ver qué peronismo queremos discutir, para qué lo queremos. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué queremos? Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder. Queremos un peronismo transformador, que se banque discutir con el poder, que no es solamente discutir con Milei”, arrancó.

Luego, pidió por la continuidad de Máximo en el PJ bonaerense: “Tenemos que discutir qué queremos en el 2027. Justamente yo quiero un Kirchner”.

"Máximo es más que un nombre. Es Kirchner. Y además ha honrado ser Kirchner. Porque podría ser uno que come sushi en no se sabe dónde. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos. Que garantiza unidad y que lo han estigmatizado tremendamente y eso no lo podemos permitir", sostuvo la titular del Instituto Cultural.

“¿Cómo que todos no estamos discutiendo proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es?”, concluyó en una críticas al kicillofismo.

En medio del endurecimiento de posiciones, también aparece el nombre de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, vinculada al Movimiento Evita. Si bien también habla de consenso, no descarta competir.

