El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
Estudiantes acordó la venta de Edwuin Cetré al fútbol brasileño: cuánto recibe el Pincha por la transferencia
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Tensión en el PJ: el sector de Kicillof insiste con Magario y La Cámpora va por Máximo
Zaniratto pierde a una variante en el ataque: Santiago Villarreal sufrió una lesión y será baja los próximos partidos
“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
VIDEO. El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, las muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y pronostican la tercera ola de calor
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha
Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos
En La Plata, organizaciones sociales cortan el tránsito en reclamo de alimentos, asignaciones y ropa
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La disputa en el peronismo se asoma a los días de definiciones sin un acuerdo a la vista. El domingo 8 de febrero es la fecha tope para la presentación de las listas de cara a la elección interna y ayer desde ambos campamentos en pugna endurecieron sus posturas.
Por el lado del sector que lidera Axel Kicillof se ratificaron dos posiciones. La primera, que quiere que un dirigente de su sector sea el próximo presidente del PJ bonaerense. La segunda, que el nombre que busca poner en juego es el de la vicegobernadora Verónica Magario.
La novedad llegó, de alguna forma, desde el kircherismo donde reinaba un silencio táctico de cara a la pulseada con Kicillof. La encargada de romperlo fue la funcionaria provincial Florencia Saintout, quien afirmó que Máximo Kirchner debería continuar al frente del partido.
Hasta el momento se venía especulando con que el hijo de la ex presidenta podría optar por empujar un intendente aliado a La Cámpora como el lomense Federico Otermín. Por eso sorprendió la presidenta del Instituto Cultural con el apellido Kirchner para dar esa batalla.
Ambas posiciones se terminaron endureciendo este jueves en lo que pareció el despliegue de una táctica de negociación. Porque, en definitiva, son pocos los dirigentes que auspician que la interna peronista efectivamente se realice y que Kicillof y La Cámpora diriman supremacía en la elección convocada para el 15 de marzo.
El Gobernador reunió este jueves en la Residencia oficial a algunos ministros, intendentes y dirigentes territoriales que integran el Movimiento Derecho al Futuro. Estuvieron, entre otros, Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Agustina Vila (Secretaria General), Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios) y Walter Correa (Trabajo). Por el lado de la territorialidad kicillofista participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza); Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón), además del diputado provincial Mariano Cascallares. Magario también estuvo en el cónclave.
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
Luego de la reunión, asado de por medio, trascendió que el nombre de la vicegobernadora sigue picando en punta en el esquema del MDF. Si bien es el que suena con más insistencia, en el bolillero de alternativas aparecen otros como Julio Alak (La Plata), Katopodis y Alberto Descalzo, ex alcalde de Ituzaingó, entre otros.
Pero la novedad en la trama de esta novela peronista la aportó Saintout. “Es muy importante ver qué peronismo queremos discutir, para qué lo queremos. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué queremos? Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder. Queremos un peronismo transformador, que se banque discutir con el poder, que no es solamente discutir con Milei”, arrancó.
Luego, pidió por la continuidad de Máximo en el PJ bonaerense: “Tenemos que discutir qué queremos en el 2027. Justamente yo quiero un Kirchner”.
"Máximo es más que un nombre. Es Kirchner. Y además ha honrado ser Kirchner. Porque podría ser uno que come sushi en no se sabe dónde. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos. Que garantiza unidad y que lo han estigmatizado tremendamente y eso no lo podemos permitir", sostuvo la titular del Instituto Cultural.
“¿Cómo que todos no estamos discutiendo proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es?”, concluyó en una críticas al kicillofismo.
En medio del endurecimiento de posiciones, también aparece el nombre de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, vinculada al Movimiento Evita. Si bien también habla de consenso, no descarta competir.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí