Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos |Fuertes reacciones entre los concursantes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
17 de Marzo de 2026 | 07:40

Escuchar esta nota

Luego de la reciente salida de Carlota Bigliani la dinámica de eliminaciones en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro.

Así, cada salida modifica la estrategia dentro de la casa y genera un clima de tensión entre los participantes, mientras los espectadores siguen votando y decidiendo quién permanece en el juego.

Durante la noche de este lunes se conoció al cuarto eliminado de la temporada, luego de una placa en la que todos los participantes estaban nominados.

Allí, tras la baja de Kennys Palacios, el mano a mano quedó entre Nicolás "Nick" Sícaro y Martín Rodríguez, dejando a la audiencia con un final inesperado.

Finalmente se convirtió en el nuevo eliminado de la edición fue Nick Sícaro. El cuarto eliminado salió de la edición 2026 con el 43,9% de los votos positivos frente al 56,1% de Martín.

Recordemos que, Nick Sícaro había estado previamente en otra instancia de nominación, conocida como "placa planta", en la que sus compañeros fueron quienes lo votaron, pero en aquella oportunidad logró mantenerse en el juego. 

LE PUEDE INTERESAR

“Estaba la madre”: el llanto del bandoneón

LE PUEDE INTERESAR

Una noche picante: lo que dejaron los Premios Oscar

Durante la jornada, horas antes de su salida, Nick protagonizó un cruce con Solange Abraham que anticipaba la tensión acumulada.

Este tipo de conflictos dentro de la casa refleja cómo cada votación y decisión no solo define quién sigue en la competencia, sino que también reconfigura las alianzas y rivalidades entre los concursantes.

Por último, con esta nueva baja, la edición 2026 de Gran Hermano mantiene la intriga sobre quién será el próximo en salir. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

¿Habrá golpe de timón?

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Últimas noticias de Espectáculos

“Estaba la madre”: el llanto del bandoneón

Una noche picante: lo que dejaron los Premios Oscar

La Princesita y el Puma: quién es el nuevo novio de Karina

“Me muero”: Fito sigue dando señales de estar enamorado de Sofía Gala
Información General
El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil
Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación
Consiguen que personas con parálisis logren escribir
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
La Ciudad
¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo
La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas
Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
Cortes de verano: el sector productivo también registró interrupciones diarias
Deportes
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA que tendrán acceso a balances, contratos y operaciones financieras
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
El plantel fue recibido en Mendoza por una filial pincha
Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina
La voz de capitán: “Se hace difícil cambiar de un día para el otro”, dijo Nacho Fernández
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla