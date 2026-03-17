Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 

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Luego de la reciente salida de Carlota Bigliani la dinámica de eliminaciones en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro.
Así, cada salida modifica la estrategia dentro de la casa y genera un clima de tensión entre los participantes, mientras los espectadores siguen votando y decidiendo quién permanece en el juego.
Durante la noche de este lunes se conoció al cuarto eliminado de la temporada, luego de una placa en la que todos los participantes estaban nominados.
Allí, tras la baja de Kennys Palacios, el mano a mano quedó entre Nicolás "Nick" Sícaro y Martín Rodríguez, dejando a la audiencia con un final inesperado.
Finalmente se convirtió en el nuevo eliminado de la edición fue Nick Sícaro. El cuarto eliminado salió de la edición 2026 con el 43,9% de los votos positivos frente al 56,1% de Martín.
Recordemos que, Nick Sícaro había estado previamente en otra instancia de nominación, conocida como "placa planta", en la que sus compañeros fueron quienes lo votaron, pero en aquella oportunidad logró mantenerse en el juego.
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Durante la jornada, horas antes de su salida, Nick protagonizó un cruce con Solange Abraham que anticipaba la tensión acumulada.
Este tipo de conflictos dentro de la casa refleja cómo cada votación y decisión no solo define quién sigue en la competencia, sino que también reconfigura las alianzas y rivalidades entre los concursantes.
Por último, con esta nueva baja, la edición 2026 de Gran Hermano mantiene la intriga sobre quién será el próximo en salir.
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