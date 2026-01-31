Falleció el secretario Legislativo del Senado

Luis Lata, secretario Legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires e histórico dirigente del peronismo, falleció ayer.

Lata era un hombre de confianza de la vicegobernadora Verónica Magario y contaba con más de 60 años de militancia política dentro del movimiento justicialista.

Su trayectoria política se forjó en el Conurbano bonaerense, donde fue concejal de La Matanza durante la gestión de Federico Russo, tras el retorno de la democracia.

También era íntimo amigo de Alberto Balestrini, ex intendente de La Matanza y ex vicegobernador, vínculo que lo acercó tempranamente al recinto legislativo, espacio que con el tiempo se convirtió en su segunda casa.

Tras conocerse la noticia, dirigentes y legisladores de distintos espacios expresaron su pesar. Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en destacar su compromiso con la función pública y su pertenencia histórica al peronismo, así como su aporte al funcionamiento cotidiano de la Legislatura bonaerense.

Lata desarrolló una faceta musical paralela a su trayectoria política, vinculada principalmente al rock nacional y al circuito cultural del Conurbano. Su relación con la música se inició desde joven y se consolidó como una forma de expresión personal.