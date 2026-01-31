Falleció el secretario Legislativo del Senado

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luis Lata, secretario Legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires e histórico dirigente del peronismo, falleció ayer.
Lata era un hombre de confianza de la vicegobernadora Verónica Magario y contaba con más de 60 años de militancia política dentro del movimiento justicialista.
Su trayectoria política se forjó en el Conurbano bonaerense, donde fue concejal de La Matanza durante la gestión de Federico Russo, tras el retorno de la democracia.
También era íntimo amigo de Alberto Balestrini, ex intendente de La Matanza y ex vicegobernador, vínculo que lo acercó tempranamente al recinto legislativo, espacio que con el tiempo se convirtió en su segunda casa.
Tras conocerse la noticia, dirigentes y legisladores de distintos espacios expresaron su pesar. Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en destacar su compromiso con la función pública y su pertenencia histórica al peronismo, así como su aporte al funcionamiento cotidiano de la Legislatura bonaerense.
Lata desarrolló una faceta musical paralela a su trayectoria política, vinculada principalmente al rock nacional y al circuito cultural del Conurbano. Su relación con la música se inició desde joven y se consolidó como una forma de expresión personal.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia convocó a los gremios a paritarias
LE PUEDE INTERESAR
Un intendente contra Cristina: “Delincuente condenada”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí