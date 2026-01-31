La Provincia convocó a los gremios a paritarias

Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
Tras la suba del 4,5% acordada este mes, el Gobierno buscará pactar otra suba que garantice el inicio de las clases
El gobierno bonaerense convocó para la semana que viene a los gremios estatales a paritarias, con la premisa de discutir un aumento salarial que, se presume, comenzaría a regir desde el 1 de marzo.
Los sindicatos fueron citados para el jueves en la sede del ministerio de Trabajo de calle 7 entre 39 y 40, a partir de las 12.
Luego del acuerdo que la mayoría de los gremios cerró en la segunda semana de enero, la administración de Axel Kicillof se comprometió a reabrir las negociaciones ya que los sindicatos avalaron la suba pero advirtiendo que el año pasado los sueldos terminaron perdiendo contra la inflación. De acuerdo a diversas estimaciones, esa merca fue de alrededor de 5 puntos.
Como se informara, el gobierno bonaerense dispuso una mejora del 4,5% por ciento que los trabajadores cobrarán con los sueldos de este mes que se percibirán en los primeros días de febrero.
La decisión oficial que terminó siendo aceptada por la mayoría de los sindicatos, también alcanzará a los jubilados.
La Provincia había ofertado un aumento del 1,5 por ciento para enero. Los sindicatos se plantaron porque pretendían que se contemplara que parte de la suba se aplicara al año pasado.
En el marco de ese tironeo, la administración bonaerense mejoró la propuesta. Dispuso una suba del 1 por ciento que impactará sobre los sueldos de diciembre y el proporcional del medio aguinaldo. Además, aplicará un ajuste salarial del 2 por ciento en enero. Sumados esos conceptos se llega al 4,5 por ciento que los empleados cobrarán con los sueldos de este mes que serán percibido en los primeros días de febrero.
La nueva convocatoria a todos los sectores se enmarca en el compromiso asumido con los gremios y persigue, además, el objetivo de la Provincia de que las clases comiencen en tiempo y forma el 2 de marzo.
