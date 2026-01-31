Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Para el próximo jueves

La Provincia convocó a los gremios a paritarias

Tras la suba del 4,5% acordada este mes, el Gobierno buscará pactar otra suba que garantice el inicio de las clases

La Provincia convocó a los gremios a paritarias
31 de Enero de 2026 | 01:36
Edición impresa

El gobierno bonaerense convocó para la semana que viene a los gremios estatales a paritarias, con la premisa de discutir un aumento salarial que, se presume, comenzaría a regir desde el 1 de marzo.

Los sindicatos fueron citados para el jueves en la sede del ministerio de Trabajo de calle 7 entre 39 y 40, a partir de las 12.

Luego del acuerdo que la mayoría de los gremios cerró en la segunda semana de enero, la administración de Axel Kicillof se comprometió a reabrir las negociaciones ya que los sindicatos avalaron la suba pero advirtiendo que el año pasado los sueldos terminaron perdiendo contra la inflación. De acuerdo a diversas estimaciones, esa merca fue de alrededor de 5 puntos.

Como se informara, el gobierno bonaerense dispuso una mejora del 4,5% por ciento que los trabajadores cobrarán con los sueldos de este mes que se percibirán en los primeros días de febrero.

La decisión oficial que terminó siendo aceptada por la mayoría de los sindicatos, también alcanzará a los jubilados.

La Provincia había ofertado un aumento del 1,5 por ciento para enero. Los sindicatos se plantaron porque pretendían que se contemplara que parte de la suba se aplicara al año pasado.

LE PUEDE INTERESAR

Un intendente contra Cristina: “Delincuente condenada”

LE PUEDE INTERESAR

Polémica por la atención sanitaria a extranjeros

En el marco de ese tironeo, la administración bonaerense mejoró la propuesta. Dispuso una suba del 1 por ciento que impactará sobre los sueldos de diciembre y el proporcional del medio aguinaldo. Además, aplicará un ajuste salarial del 2 por ciento en enero. Sumados esos conceptos se llega al 4,5 por ciento que los empleados cobrarán con los sueldos de este mes que serán percibido en los primeros días de febrero.

La nueva convocatoria a todos los sectores se enmarca en el compromiso asumido con los gremios y persigue, además, el objetivo de la Provincia de que las clases comiencen en tiempo y forma el 2 de marzo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Adorni, al frente del Directorio de YPF

“El comienzo de la recta final” para Mammini

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

Trump vuelve a la carga contra Cuba y aprieta el grifo del petróleo
Últimas noticias de Política y Economía

Escándalo cripto Milei-Davis: el acuerdo confidencial

En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar

Suben los combustibles por el alza de un impuesto

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Espectáculos
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
El romance de John F. Kennedy Jr. a la TV
Información General
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Policiales
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro
Una adolescente habría sido abusada en Miramar
Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet
Intentaron escapar con corpiños que no pagaron
Deportes
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?
River presentó al polémico, Kendry Páez
El Rojo buscará, al fin, su primera victoria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla