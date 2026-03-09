¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben

Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:
• Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis económica, la presión propia y una convivencia "nueva". Entre sueldos que no alcanzan, alquileres que exigen depósitos imposibles y proyectos que se postergan, vecinos de la Ciudad cuentan cómo es vivir —o volver a vivir— a sus hogares paternos después de los 25 años.
• Se terminó el boom del happy hour: jóvenes sobrios y apocalipsis del alcohol. Los adolescentes beben mucho menos que las camadas anteriores y ese cambio cultural ya le costó a la industria de los destilados unos USD 830 mil millones en valor de mercado en cuatro años
• Milán impone su ritmo: minimalismo radical y poder femenino en la temporada Otoño - Invierno 2026/27. La Milan Fashion Week confirmó que el nuevo lujo se construye entre tradición sartorial, audacia creativa y una feminidad que ya no pide permiso. Celebridades como Madonna y Kendall Jenner sumaron impacto con looks que amplificaron el pulso de la temporada
• El 8m en la pantalla: las mujeres ganan representación y reconocimiento. Las cifras marcan el avance de la mujer delante y detrás de la pantalla, pero la lucha continúa. En la temporada de premios, el reconocimiento también crece.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-:
