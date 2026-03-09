Lunes a pleno sol y con temperatura agradable en La Plata

Los platenses y habitantes de la Región tendrán un agradable comienzo de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada, acompañado de algunas ráfagas de viento por la tarde que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 17 grados y máxima 24.

Para mañana, martes, se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 24.

En tanto que el miércoles se presentará apenas algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 25.