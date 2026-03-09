Lunes a pleno sol y con temperatura agradable en La Plata

Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata amaneció a puro bombazo por los UPD de los secundarios: Plaza Moreno, repleta
El petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio y las bolsas se desploman
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos
Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes
Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijo la representación en su descargo
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche
Qué se sabe del despiste fatal que elevó a 14 las muertes viales
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Los participantes de Gran Hermano hicieron su versión de "100 veces no debo": qué le pareció al público
Desgarrador relato de Andrea Lázaro, ex GH, sobre la denuncia por presunta violencia contra su ex novio
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los platenses y habitantes de la Región tendrán un agradable comienzo de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada, acompañado de algunas ráfagas de viento por la tarde que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 17 grados y máxima 24.
Para mañana, martes, se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 24.
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este lunes 9 de marzo
En tanto que el miércoles se presentará apenas algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 25.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí