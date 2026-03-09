Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región

Los médicos de la provincia de Buenos Aires recomendaron aplicarse la vacuna antigripal para hacer frente a la nueva cepa H3N10. PAMI comenzaría en los próximos días y en breve también lo haría IOMA. Para aplicarse la vacuna en forma particular en las farmacias ronda los 70.000 pesos, pero aún no llegaron las dosis.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos recomendó la necesaria adhesión a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que comenzará el próximo 11 de marzo con el objetivo de hacer frente a la nueva cepa.

Bajo el lema “Cuidarte es Cuidarnos”, la institución recordó que la vacunación constituye “la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves derivadas de la gripe, especialmente ante la circulación de nuevas variantes del virus”.

La nueva cepa (el virus de la influenza cambia cada año); la prevención de complicaciones (la inmunización reduce de manera significativa el riesgo de internaciones, cuadros graves de neumonía y otras complicaciones asociadas) y el efecto comunitario (vacunarse no solo protege a quien la recibe, sino también a su entorno) son claves para vacunarse, aseguran desde la entidad colegiada.

Se pide prioridad para personas mayores de 65 años; personal de salud; personas con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas); embarazadas y niños pequeños. En los vacunatorios de la Municipalidad ya hay dosis disponibles.

EN LAS FARMACIAS

Según distintas consultas realizadas por este diario, tanto PAMI como IOMA aún no han informado oficialmente cuándo comenzarán las campañas preventivas. Tampoco hay dosis disponibles en las farmacias para quienes podrían hacerlo de manera particular. De hacerlo de ese modo, debieran pagar cerca de 70.000 pesos.

Fuentes del colegio de Farmacéuticos de La Plata indicaron que “en los próximos días las farmacias van a estar recibiendo las dosis”.

Voceros de PAMI sostuvieron que esta semana se iniciaría la campaña de vacunación antigripal para los afiliados. En las próximas horas se conocerá la modalidad de la campaña.

En las farmacias estiman que las campañas tomarán mayor protagonismo entre el 15 de marzo y los primeros días de abril.

En tanto, fuentes de la Municipalidad de La Plata indicaron que “hay dosis disponibles” en los vacunatorios de la Comuna. “El municipio de La Plata ya recibió las primeras dosis de vacunas antigripales que se estan distribuyendo en estos dias. El 11 de marzo se iniciará la campaña de aplicación.