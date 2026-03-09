Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa

9 de Marzo de 2026 | 07:47

Este lunes un sector de La Plata está sin agua. Desde Absa informaron que hoy por la mañana se llevan adelante tareas de reparación sobre la cañería en calle 32, entre 25 y 26.

"La intervención demandará afectar el suministro de agua, generando baja presión en el sector comprendido por las calles 25 a 30 y de 32 a 35, hasta la finalización de los trabajos", indicaron.

En ese sentido pidieron a los usuarios "realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización".

