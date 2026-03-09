Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

En tiempos donde el debate sobre la calidad de vida en la adultez mayor ocupa un lugar central en la agenda pública, la historia de Margarita Guajardo, vecina del Barrio El Mondongo, se convierte en un testimonio inspirador. El pasado viernes 27 de febrero cumplió 86 años y lo hizo fiel a su estilo: activa, lúcida y en movimiento.

Bioquímica de profesión y docente universitaria por vocación, Margarita continúa vinculada al ámbito académico, brindando clases particulares a estudiantes universitarios. “Profesionalmente soy bioquímica, pero siempre me gustó la docencia”, cuenta.

Fue docente en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata y, cuando estaba próxima a jubilarse, decidió redoblar la apuesta: cursó la Maestría en Enseñanza en Ciencias Exactas y Naturales en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde se graduó con honores y recibió el diploma a mejor egresada en 2018.

“Actualmente mis clases particulares son un mimo que me permito y me mantiene al día con la ciencia”, asegura, dejando en claro que la actividad intelectual sigue siendo un pilar en su rutina diaria.

LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTILO DE VIDA

Pero si hay un hábito que define su trayectoria vital es el movimiento. Margarita fue una de las alumnas pioneras del gimnasio para mayores de 50 años fundado en 2006 por Guillermina Negro, profesora de Educación Física y especialista en Gerontología.

Desde entonces, hace ya 20 años, no ha dejado de asistir a sus clases.

“La actividad física ocupa un papel primordial en mi rutina diaria”, explica. Actualmente concurre a clases de baile latino y gimnasia funcional tres veces por semana, y practica yoga dos veces más. “Esto, además de mantenerme en buenas condiciones físicas, contribuye a mi socialización con mis pares”, destaca.

“Comida sana y variada, una copa de un buen vino, descanso, y hacer cosas que disfruto”

Guillermina, quien trabaja con adultos desde 1998, no duda en definirla como un caso ejemplar: “Margarita es, literalmente, la frase ‘envejecimiento saludable’, física y mentalmente hablando”. Y agrega: “Es hoy en día una de las alumnas más longevas del grupo. Pasan los años y está intacta. No se ven muchos casos así”.

La profesora también subraya un factor clave: “La genética juega un rol importante en la longevidad, pero ser una persona activa física, intelectual y socialmente, sin lugar a dudas, le da vida a los años”. Recuerda que cuando Margarita comenzó en el gimnasio estaba al cuidado de su madre, quien también fue una persona muy longeva.

VÍNCULOS, DISFRUTE Y HÁBITOS SALUDABLES

Más allá del ejercicio, Margarita pone el acento en los vínculos sociales y el disfrute cotidiano. No se pierde salidas grupales, fiestas ni viajes organizados por el gimnasio. “Compartir con mis pares, fiestas, salidas grupales y todo lo que sea disfrutar de la vida contribuye a darme mejor calidad”, afirma.

En cuanto a sus hábitos, sostiene una fórmula simple pero constante: “Comida sana y variada, acompañada con una copa de buen vino, descanso y, sobre todo, hacer cosas de las que disfruto”.

Su recorrido con la actividad física comenzó en la infancia: pelota al cesto, básquet, gimnasia rítmica, baile folclórico y hasta piano formaron parte de su formación integral. Sin embargo, considera que la decisión más trascendental fue haber seguido su vocación a los 18 años, cuando se trasladó a La Plata para estudiar Bioquímica.

UN MENSAJE PARA TODAS LAS EDADES

En una sociedad donde no todos llegan en plenitud a edades avanzadas, Margarita deja un mensaje claro: “Nunca es tarde para comenzar a moverse, caminar, bailar, hacer gimnasia, yoga o cualquier actividad que nos movilice y gratifique. Todo redunda en mejorar nuestro estado físico y mental”.

Su historia no solo celebró un cumpleaños. También interpeló a una comunidad entera sobre la importancia del envejecimiento activo, la formación continua y la construcción de redes sociales sólidas.

A los 86 años, Margarita Guajardo demuestra que la edad no es un límite, sino una etapa más para seguir aprendiendo, enseñando y, sobre todo, disfrutando.