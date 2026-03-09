VIDEO. No paran las peleas en el Centro a la salida de un conocido boliche

La tragedia ronda por la Ciudad, porque los episodios de violencia en la calle se repiten sin solución de continuidad. Ahora volvió a pasar de madrugada a la salida de un reconocido boliche ubicado en la esquina de 7 y 49. La situación incluyó corridas, golpes y patadas entre varios jóvenes y quedó registrada en video por un testigo que presenció la escena.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, cuando decenas de personas comenzaban a retirarse del local nocturno.

Trascendió que ahora la Policía analizaría el material para iniciar actuaciones de oficio.