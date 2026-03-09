Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones

Un violento robo ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda de Gonnet, donde tres delincuentes armados sorprendieron a una familia y escaparon con una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en 493 y 18. Según relataron las víctimas a la Policía, todo comenzó cuando uno de los moradores salió al parque trasero para buscar al perro de la familia y fue interceptado por tres hombres con guantes y los rostros parcialmente cubiertos.

De acuerdo al testimonio, uno de los asaltantes llevaba un arma de fuego pequeña y otro un cuchillo. Tras reducir al hombre, le cubrieron el rostro con su propia remera y forzaron una puerta lateral de madera con vidrios para ingresar a la vivienda, rompiendo parte de los cristales.

Dentro de la casa se encontraban los padres, ambos jubilados, a quienes los delincuentes también les cubrieron el rostro y los ataron con cordones, mientras revisaban distintos ambientes de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. El grupo permaneció en el interior durante aproximadamente una hora.

Finalmente, siempre en base al reporte oficial, los ladrones escaparon con una mochila negra que contenía unos 5 millones de pesos y alrededor de 4.000 entre euros y libras esterlinas, dinero que la familia tenía guardado para gastos cotidianos de un futuro viaje a Córdoba y que también provenía de una salida anterior fuera del país.

Las víctimas indicaron que no fueron golpeadas durante el asalto y remarcaron que los delincuentes hablaban por teléfono mientras estaban en plena faena delictiva, lo que abrió la sospecha que contaban con apoyo exterior.

El hecho es investigado por la Justicia y la comisaría decimotercera para intentar identificar a sus responsables.

VILLA ELISA

En tanto, en medio de la ola de inseguridad que golpea en la Zona Norte platense, se supo que otro hecho en la calle 52 entre 5 y 6 de Villa Elisa, donde le sustrajeron el coche a un hombre de 68 años.

Todo pasó cuando la víctima despedía a su hermana y estaba por subir a su Chevrolet Celta blanco. En ese momento dos jóvenes, de unos 25 años y con gorras oscuras, se abalanzaron sobre él. Lo golpearon y lo dejaron a pie.