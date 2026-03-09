Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
El terrible asalto ocurrió en Gonnet, en una vivienda de 493 casi 18. Los asaltantes escaparon con un botín millonario en dinero
Un violento robo ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda de Gonnet, donde tres delincuentes armados sorprendieron a una familia y escaparon con una importante suma de dinero.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en 493 y 18. Según relataron las víctimas a la Policía, todo comenzó cuando uno de los moradores salió al parque trasero para buscar al perro de la familia y fue interceptado por tres hombres con guantes y los rostros parcialmente cubiertos.
De acuerdo al testimonio, uno de los asaltantes llevaba un arma de fuego pequeña y otro un cuchillo. Tras reducir al hombre, le cubrieron el rostro con su propia remera y forzaron una puerta lateral de madera con vidrios para ingresar a la vivienda, rompiendo parte de los cristales.
Dentro de la casa se encontraban los padres, ambos jubilados, a quienes los delincuentes también les cubrieron el rostro y los ataron con cordones, mientras revisaban distintos ambientes de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. El grupo permaneció en el interior durante aproximadamente una hora.
Finalmente, siempre en base al reporte oficial, los ladrones escaparon con una mochila negra que contenía unos 5 millones de pesos y alrededor de 4.000 entre euros y libras esterlinas, dinero que la familia tenía guardado para gastos cotidianos de un futuro viaje a Córdoba y que también provenía de una salida anterior fuera del país.
Las víctimas indicaron que no fueron golpeadas durante el asalto y remarcaron que los delincuentes hablaban por teléfono mientras estaban en plena faena delictiva, lo que abrió la sospecha que contaban con apoyo exterior.
El hecho es investigado por la Justicia y la comisaría decimotercera para intentar identificar a sus responsables.
En tanto, en medio de la ola de inseguridad que golpea en la Zona Norte platense, se supo que otro hecho en la calle 52 entre 5 y 6 de Villa Elisa, donde le sustrajeron el coche a un hombre de 68 años.
Todo pasó cuando la víctima despedía a su hermana y estaba por subir a su Chevrolet Celta blanco. En ese momento dos jóvenes, de unos 25 años y con gorras oscuras, se abalanzaron sobre él. Lo golpearon y lo dejaron a pie.
