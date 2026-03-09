Los colegios de la UNLP inician el ciclo lectivo 2026

Las escuelas de la UNLP comenzarán esta semana el ciclo lectivo 2026 con un cronograma de ingreso escalonado.

En el Liceo Víctor Mercante, el inicio será hoy para los estudiantes de 1º año. Luego continuará el ingreso de 2º año el miércoles 11 a las 13, y 3º año el jueves 12 en el mismo horario. En el turno mañana, 4º año comenzará el miércoles 11 a las 7.30, 5º año el jueves 12 a las 7.30 y 6º año el viernes 13 también a las 7.30.

Por su parte, el Colegio Nacional iniciará sus cursadas el lunes 16 de marzo con 1º y 4º año. El cronograma seguirá el 17 de marzo con 2º, 3º y 5º año, mientras que 6º año comenzará el 19. En la sede Gonnet (BEyS), los ingresos también se distribuirán entre el 16 y el 17 de marzo.

En tanto, el Bachillerato de Bellas Artes iniciará las clases el 16 de marzo para los estudiantes de 1º a 7º año de secundaria, mientras que el Ciclo Básico de Educación Artística comenzará el 25.

La escuela Joaquín V. González dará inicio al ciclo lectivo hoy, mientras que la Escuela Manuel L. Inchausti comenzará el lunes 16 de marzo.