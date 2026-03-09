Platenses desesperados por crisis en una obra social

Mientras avanza el proceso de disolución de IOSFA y el traspaso a nuevas obras sociales, beneficiarios aseguran que siguen sin prestaciones efectivas. Reclaman que deben pagar operaciones de hasta 4 millones de pesos y esperar meses para recuperar solo una parte de ese dinero que, en distintos casos, no disponen.

En ese contexto, diversos prestadores afirman que están preocupados por la deuda que tiene la obra social con distintos sectores.

“Todavía estamos sin obra social, todavía estamos sin cobertura”. La frase se repite en la voz de Graciela Barros, pensionada y madre de dos hijos, una de ellos con discapacidad. Desde hace meses denuncia dificultades para acceder a estudios, consultas y una cirugía que su hija necesita con urgencia.

La menor debe ser intervenida para extirparle un lipoma en el omóplato. “El cirujano ya me dijo que hay que operarla. Le duele la espalda y no puedo esperar mucho más”, contó a EL DIA Graciela Barros. Sin embargo, la autorización que recibió es bajo la modalidad de reintegro: primero debe pagar la totalidad de la intervención —entre 3 y 4 millones de pesos, según estima— y luego esperar la devolución. “¿De dónde saco esa plata? Soy pensionada. A mí me descuentan todos los meses la obra social”, advirtió.

El problema no es aislado. Según relató, otra afiliada cuyo marido padece cáncer debió suspender sesiones de quimioterapia porque en el sanatorio le informaron que la cobertura estaba interrumpida. “Le dijeron que si lo internaban tenía que depositar 2 millones y medio. Si no, que lo llevara a un hospital público”, afirmó.

“DESFASE FINANCIERO”

El 6 de febrero este diario publicó que usuarios del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atravesaban trabas para acceder a medicamentos, intervenciones quirúrgicas y reintegros que demoran hasta seis meses. En aquel momento, desde la obra social reconocían un “desfase financiero” y un aumento del 347% en costos de prestaciones desde 2023.

Además de los afiliados, también hay extrema preocupación por parte de prestadores que reclaman una deuda de IOSFA que puede llegar a los 300 mil millones de pesos en todo el país.

El 20 de febrero, en tanto, el Ministerio de Defensa informó que, en el marco del Decreto 88/2026, se inició el proceso de disolución del IOSFA y el traspaso progresivo de afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Según el comunicado oficial, durante la transición —que podría extenderse hasta doce meses— se garantizará la continuidad de todas las prestaciones.

Pero en la práctica, los afiliados sostienen que esa normalidad no se verifica. “Vas y te atienden, pero tenés que pagar todo. Una consulta con la ginecóloga sale 50 mil pesos, una ecografía más de 100 mil. Y te devuelven una parte dentro de seis meses”, explicó Graciela, quien además necesita una cirugía ginecológica.

La mujer presentó un recurso de amparo y acudió a la Defensoría de Pobres y Ausentes para que intime a la obra social. La respuesta oficial, asegura, fue que la cobertura está garantizada bajo reintegro. “Me dicen que pague el 100% y después me lo devuelven. Es imposible”, insistió.

En La Plata y la región, la obra social nuclea a personal del Regimiento 7, el Batallón de Comunicaciones 601, la Escuela Naval Militar y dependencias de fuerzas federales.

Según los denunciantes, muchos efectivos en actividad no realizan reclamos públicos por temor a sanciones.

“El personal militar no puede hacer lío porque lo pueden dar de baja. Los familiares somos los que estamos saliendo a hablar”, señaló.

Mientras el proceso de reorganización avanza en los papeles, quienes dependen de la cobertura médica aseguran que la transición se traduce en incertidumbre. “Dicen que se va a solucionar, pero hasta ahora no hay nada concreto. Nosotros seguimos sin cobertura”, concluyó.

En relación a los prestadores de la obra social en conflicto, aseguran que no hay fecha cierta de negociación de la deuda y eso genera que ya que los prestadores no pueden dar servicios hasta no tener una fecha cierta de pago de la deuda.

Según se pudo saber, la crisis afecta a 500 mil efectivos, retirados y familiares quienes padecen la suspensión de prestaciones médicas en distintas provincias. Aunque el Gobierno creó nuevas entidades para reorganizar el esquema, afiliados denuncian falta de atención y advierten sobre la incertidumbre en la transición.

Apuntan que el eje del conflicto gira en torno al pasivo acumulado por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que durante meses enfrentó dificultades para cumplir con los pagos a clínicas, sanatorios, laboratorios y farmacias.

Prestadores privados en distintos puntos del país denunciaron mora en los pagos y, en algunos casos, resolvieron suspender la atención programada a afiliados, limitándose únicamente a emergencias.