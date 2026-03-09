Nación tildó de “estafa” al feminismo institucional

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
En el Día de la Mujer criticó duro al kirchnerismo por la creación de un ministerio. “Una causa noble fue distorsionada por años”
El Gobierno nacional conmemoró el Día de la Mujer con una pieza audiovisual que presenta una crítica contundente hacia la institucionalización del feminismo en Argentina, argumentando que el antiguo Ministerio de la Mujer funcionó como “una herramienta de corrupción política en lugar de resolver problemas reales”. En ese sentido, cuestionó la existencia de “estructuras políticas millonarias” y la imposición de “agendas ideológicas absurdas”.
Además recordó los funcionarios que terminaron denunciados por abuso y violencia de género, como el expresidente Alberto Fernández.
Según el mensaje oficial dirigido principalmente al kirchnerismo, “durante décadas una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política, marcando el año 2019 como el inicio de una etapa de malversación”.
“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, sentencia el video, que describe a las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado como “un negocio que benefició únicamente a una pequeña élite militante mientras la pobreza y la inseguridad crecían en todo el país”.
El relato gubernamental sostiene que, mientras la agenda ideológica se expandía, el esfuerzo de las mujeres argentinas valía cada vez menos debido a la inflación y la falta de soluciones concretas.
Ante este diagnóstico, la administración actual propone un cambio de paradigma basado en la libertad económica y la igualdad ante la ley como los únicos motores verdaderos para el desarrollo de la ciudadanía. “Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución, vinculando directamente la estabilidad financiera con la protección efectiva de las mujeres, lejos de la burocracia estatal previa.
El propósito final del mensaje es ratificar el desmantelamiento de las estructuras políticas que el oficialismo considera inútiles para priorizar un modelo de mérito individual y seguridad.
El Gobierno sostiene que “el verdadero homenaje no consiste en multiplicar oficinas públicas, sino en construir un país donde cada argentina pueda progresar gracias a su propio esfuerzo en un entorno de libertad”.
