El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |La pelea ocurrió a segundos del pitazo final

Piñas, patadas y escándalo en Brasil: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió ante Cruzeiro y la final terminó en caos

Cruzeiro se quedó con el clásico 1-0 ante Mineiro y se coronó campeón del torneo de Minas Gerais. El cierre fue con puñetazos y patadas

Piñas, patadas y escándalo en Brasil: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió ante Cruzeiro y la final terminó en caos

momento en el que se desató la pelea entre ambos planteles / x

9 de Marzo de 2026 | 06:53
Edición impresa

En su segundo partido como entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez sufrió una derrota por 1-0 ante Cruzeiro en la final del Campeonato de Minas Gerais, en un encuentro que tuvo pocas situaciones de gol pero que terminó con un clima extremadamente caliente y una batalla campal entre los futbolistas de ambos equipos a segundos de que finalice el partido.

 

El clásico estadual se jugó con mucha intensidad y fricción desde el inicio, aunque con escasas aproximaciones a los arcos. La paridad se rompió recién a los 14 minutos del segundo tiempo. Gerson avanzó por el sector izquierdo y lanzó un centro preciso al área que encontró a Kaio Jorge completamente desmarcado. El delantero conectó de cabeza y envió la pelota al fondo de la red. En primera instancia hubo dudas sobre si el balón había cruzado totalmente la línea de gol, pero tras revisar la jugada el árbitro Matheus Delgado Candançan convalidó el tanto que terminaría siendo decisivo para la consagración de Cruzeiro.

Tras esa jugada el partido comenzó a subir su temperatura. En una acción posterior, Ruan golpeó en el pecho al propio Kaio Jorge y se generó un pequeño forcejeo entre varios jugadores, en un encuentro que ya venía cargado de tensión por tratarse de un clásico con un título en juego.

 

Sin embargo, el juego y los posteriores festejos de Cruzeiro quedaron empañados por la trifulca multitudinaria que se dio a seguidos de que el árbitro pite el final.

Todo comenzó luego de un choque entre Christian y el arquero Everson dentro del área del conjunto de Galo. Al guardameta no le gustó la acción y reaccionó con un codazo contra el mediocampista rival. Inmediatamente, varios jugadores del Cruzeiro se lanzaron contra el arquero, lo que provocó una trifulca multitudinaria.

En medio del caos, Lucas Romero llegó a propinar una patada voladora contra Everson, quien ya había sido golpeado previamente por Matheus Henrique. A partir de allí la situación se descontroló por completo, con empujones, golpes entre futbolistas de ambos planteles.

Ante la escalada de violencia, el árbitro decidió solicitar el ingreso de la Policía Militar para garantizar la seguridad dentro del estadio, mientras integrantes de los cuerpos técnicos y del personal de seguridad de ambos clubes intentaban separar a los protagonistas.

Por su parte, Eduardo Domínguez mantuvo la calma durante los incidentes e intentó tranquilizar a sus dirigidos, que se encontraban visiblemente alterados por lo ocurrido. Para el ex entrenador de Estudiantes se trató de su final número 12 como director técnico. En total, el DT disputó doce definiciones en su carrera, con un saldo de siete títulos obtenidos y cinco finales perdidas.

La trifulca se dio tras un cruce en el área del Galo con el arquero Everson y volante Christian

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

