Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

El nombre de Pedro Troglio está identificado con Gimnasia. Más allá de su surgimiento en River, de los títulos logrados en el exterior, en el Lobo no solo fue jugador sino que tuvo tres ciclos como entrenador. En dos de ellos, estuvo cerca de salir campeón. Por eso, es uno de los nombres más queridos de la historia moderna del club.

Justamente por los años dirigidos en Gimnasia y en el exterior, no son muchos los enfrentamientos de Troglio contra el Tripero. El partido del miércoles será apenas el octavo de la lista, con números muy parejos: 3 victorias albiazules, un empate y tres triunfos de los equipos dirigidos por el entrenador, que se impuso con Independiente, Argentinos Juniors e Instituto.

Tras el final de su primer ciclo en el Tripero (donde estuvo cerca del título en el Apertura 205), Troglio se hizo cargo de la dirección técnica de Independiente. El sábado 1 de setiembre de 2007, por la sexta fecha del Torneo Apertura, el Lobo venció 1-0 al Rojo en el estadio Ciudad de La Plata con gol de Roberto Salvatierra. El técnico tripero era Julio César Falcioni, quien había sido reemplazante de Francisco Maturana, sucesor de Pedro en el Lobo.

Para el torneo siguiente, el Clausura 2008, Guillermo Sanguinetti era el entrenador mens sana. Independiente fue local en la cancha de Racing y Troglio tuvo revancha: fue victoria local 3-1 con goles de Daniel Montenegro, Matías Di Gregorio y Germán Denis. Matías Escobar marcó el descuento para el conjunto tripero.

El primer choque ante Troglio fue victoria albiazul 1-0 sobre Independiente en el Apertura 2007

A Pedro Troglio no le fue bien en Independiente y su paso siguiente fue en Paraguay, donde logró el 28º título para Cerro Porteño, uno de los grandes del fútbol guaraní. Dejó al club de Barrio Obrero tentado por Argentinos Juniors, que venía de ser campeón del Clausura 2010 en el fútbol argentino.

Con el Bicho, logró su primera victoria ante el Lobo en el Bosque. Fue el sábado 2 de octubre de 2010, cuando Argentinos se impuso 4 a 2. Gonzalo Vargas, Juan Mercier, el chileno Emilio Hernández y Franco Niell marcaron para la visita, mientras que Jorge Córdoba señaló los tantos del equipo albiazul dirigido por Pablo Morant. Además del Turbo Vargas y el Enano Niell, ese equipo de Troglio tuvo otros extriperos como Santiago Gentilletti, Germán Basualdo y Federico Domínguez, además de alguien que llegaría luego al Lobo de la mano de Pedro, el arquero Nicolás Navarro.

En el siguiente torneo, el Apertura 2011, Argentinos Juniors y Gimnasia igualaron 1 a 1 en La Paternal. En ese encuentro jugado el 10 de abril, Ciro Rius (que en muchos mercados de pases sonó para el Lobo) abrió la cuenta e igualó José Vizcarra para el equipo dirigido por Ángel Cappa.

Será el octavo partido de Troglio ante el Lobo: son tres triunfos, un empate y tres caídas

Tras su paso por Argentinos y el descenso de Gimnasia, Pedro Troglio tuvo su segundo ciclo como entrenador tripero. Asumió tras el despido de Osvaldo Ingrao, no pudo lograr el objetivo en 2012 pero en 2013 logró el regreso a Primera División con un equipo base que salía de memoria: Fernando Monetti; Facundo Oreja, Osvaldo Barsottini, Juan Carlos Blengio, Lucas Licht; Franco Mussis, Omar Pouso, Ignacio Fernández, Matías García; Franco Niell y Facundo Pereyra. Luego del ascenso, permanecería en el cargo hasta marzo de 2016.

Luego de su salida de Gimnasia, Troglio asumió en Tigre. El 18 de marzo de 2017, Gimnasia -dirigido por Gustavo Alfaro- logró una agónica victoria en el José Dellagiovanna con un gol de Brahian Aleman a los 43 minutos del segundo tiempo. Fue el último triunfo mens sana en Victoria. En Tigre fueron titulares un exLobo, el Chimi Blengio y un jugador que luego pasaría por el Tripero con éxito: Agustín Cardozo.

El año pasado Troglio le ganó con Instituto 3 a 0 en el final del ciclo de Marcelo Méndez

Luego de Tigre, Trodlio dirigió en Universitario de Perú y tuvo su tercer ciclo en el Lobo, donde resaltó la actuación en la Copa Argentina, que perdió en una final definida por penales ante Rosario Central en Mendoza. Desde ese golpe, el grueso de su carrera fue en el fútbol de Honduras, donde fue múltiple campeón con Olimpia.

De todos modos, entre los dos ciclos en el fútbol centroamericano, dirigió a San Lorenzo durante una decena de partidos en 2022. En la Copa de la Liga de ese año, el 17 de febrero, se enfrentaron en el Bosque el Lobo (dirigido por un viejo amigo se sus tiempos de juvenil millonario, Néstor Raúl Gorosito) y el Ciclón. Fue victoria gimnasista 1 a 0 con el primer gol convertido por Cristian Tarragona con la casaca albiazul.

Tras el final de su segunda etapa hondureña, Pedro asumió en Instituto de Córdoba y el debut en el Apertura 2025 (el sábado 25 de enero) fue en Alta Córdoba ante un Gimnasia dirigido por el charrúa Marcelo Méndez. Fue un lapidario 3-0 para la Gloria con tantos de Facundo Suárez (de penal), Alex Luna y Jonás Acevedo. Una semana después, Méndez renunció a su cargo tras una nueva derrota en el Bosque frente a San Lorenzo. Pedro solamente dirigió 13 partidos en el equipo cordobés.

Meses después, ante la salida del Traductor Flores estaba todo dado para un nuevo regreso, pero Gimnasia no avanzó y Troglio firmó con Banfield, al que encarriló a pesar de las serias dificultades económicas que atraviesa el Taladro. El miércoles se escrIbirá un nuevo capítulo, cuando este Lobo de Zaniratto (fueron compañeros en 2001) visite el Florencio Sola.