Desgarrador relato de Andrea Lázaro, ex GH, sobre la denuncia por presunta violencia contra su ex novio

Recordemos que hace unos meses, Andrea Lázaro, ex GH 2024, estaba en pareja.

En ese momento, la ex de este hombre, Romina, salió a denunciarlo públicamente por presunta violencia de género. Así, la ex jugadora se puso en comunicación con ella para estar al tanto y, afortunadamente, pudo salvarse de una relación tóxica.

Romina habló sobre Ramiro Ferreyra en la tele, a principios de este 2026. "Yo estaba hacía una semana con él en ese momento. Gracias a la nota que le hicieron a ella, yo abrí los ojos", reveló Andrea, al tiempo que agregó:"Duró dos meses la relación, pero tuve todas las alertas".

"Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta a todo", relató Andrea Lázaro.

Asimismo, luego de la nota que dio Romina, estuvieron separados unos días y, según contó, él siempre le negó las declaraciones de su ex: "Me decía que era mentira, que era usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot".

"Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía", contó Andrea en la tele.

"Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía", reveló la ex jugadora de Gran Hermano.

"Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable, sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira", aseguró Andrea.

Allí, al escucharla a Andrea, Romina se comunicó para contar detalles de su relación y su vínculo con la ex GH. "Quiero agradecerle eternamente a ella porque Dios la puso en camino. Gracias al programa, nos pudimos contactar y es una persona excelente. Me ayudó en un montón de procesos legales, me dio un apoyo terrible", aseguró.

"Sigo con tratamiento psiquiátrico. Él me negó el divorcio dos veces, no se quiere notificar, miente que no está, no me restituyeron mis cosas, pero estoy alegre porque mi nota sirvió para que Andrea se de cuenta de que la traté de ayudar", cerró Romina.