Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijeron la representación en su descargo

Una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña, de 5 años, generó conmoción en la comunidad educativa de un colegio privado de la ciudad de La Plata. El caso, que se conoció públicamente en los últimos días, motivó una respuesta oficial de la entidad que administra la institución mientras avanza la investigación judicial.

Según se pudo conocer, el episodio fue denunciado en diciembre de 2025 por los padres de la menor, quien asistía a una institución educativa ubicada en la zona de Villa Garibaldi. La acusación apunta contra el representante legal del establecimiento educativo. Tras el episodio, la familia decidió retirar a la niña de la institución y cambiarla de escuela.

Ante la difusión del caso, la Junta Regional de Educación Católica (JUREC), organismo que nuclea a escuelas confesionales de la región, emitió un comunicado en el que explicó las medidas adoptadas tras tomar conocimiento de la denuncia.

Según detallaron, se inició un procedimiento administrativo interno denominado “investigación simple”, que incluyó la recopilación de testimonios de personal docente y no docente, la intervención de organismos de control y la convocatoria a la familia denunciante.

Desde la entidad señalaron que, de acuerdo con los resultados preliminares de esas actuaciones internas, “no se vislumbra la posible comisión de actos que puedan vulnerar derechos de menores”. No obstante, indicaron que la persona señalada en la denuncia fue apartada de sus funciones presenciales mientras haya alumnos en la escuela, como medida preventiva hasta que avance la investigación. Según explicaron, la decisión busca “proteger y acompañar a ambas partes” mientras la Justicia trabaja para esclarecer el hecho denunciado.

Sin embargo, desde la JUREC aclararon que no existió ninguna reunión en la que se haya sugerido a las familias cambiar a sus hijos de institución.

La comunidad educativa permanece en estado de alerta mientras espera avances concretos de las pericias judiciales. Desde la cartera educativa reafirmaron el compromiso con la transparencia en el proceso y la prioridad absoluta del bienestar de la infancia en todos los niveles de enseñanza.

La investigación judicial avanza con la recolección de testimonios y pruebas periciales que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del ámbito escolar. Por el momento, el personal separado de sus funciones permanecerá fuera de las aulas hasta que exista una resolución definitiva por parte de los organismos competentes.