Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata

En La Plata y la Región, las escuelas públicas volverán hoy a tener una jornada sin clases como consecuencia de un paro convocado por gremios docentes y de auxiliares en adhesión al Paro Internacional de Mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora. La medida también impactará en establecimientos de Berisso y Ensenada y podría afectar el normal funcionamiento de numerosas instituciones educativas.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a los auxiliares escolares. Desde los sindicatos anticiparon que acompañarán las actividades previstas en el marco del 8M, una jornada que cada año convoca movilizaciones y protestas en distintos puntos del país.

En ese contexto, desde SUTEBA señalaron que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no debe entenderse como una celebración sino como una jornada de memoria y reivindicación de derechos. “Su origen se remonta a las luchas obreras de principios del siglo XX y a tragedias como el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist”, expresaron desde el gremio al fundamentar la convocatoria.

Según explicaron, el paro y las movilizaciones también buscan visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales y a la igualdad de género. En ese marco, señalaron que la jornada se desarrolla “en un contexto hostil hacia las y los trabajadores” y ratificaron su rechazo a posibles reformas laborales.

En la Ciudad, el sindicato convocó a concentrarse a partir de las 16 en la sede ubicada en la calle 51 entre 10 y 11 para marchar en el marco de las actividades por el 8M.

El impacto del paro podría sentirse con fuerza en las escuelas públicas de la Región. En muchos casos, la adhesión de los auxiliares resulta determinante para el funcionamiento de los establecimientos, ya que sin personal encargado de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia administrativa varios edificios no pueden abrir sus puertas.

La medida se produce además pocos días después del inicio del ciclo lectivo 2026, que ya había tenido interrupciones por otras medidas de fuerza. Durante la semana pasada, miles de alumnos bonaerenses tuvieron menos días de clase de lo previsto debido a protestas impulsadas por distintos sectores sindicales.

De este modo, el paro de hoy volverá a acortar el calendario escolar en numerosas instituciones públicas. Aunque el alcance final dependerá del nivel de adhesión en cada establecimiento, se espera que en muchas escuelas las actividades se suspendan total o parcialmente.

Así, a poco de haber comenzado el ciclo lectivo, muchas familias de la Región deben reorganizar nuevamente la rutina escolar ante una nueva jornada sin clases en el sistema educativo público.